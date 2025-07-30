Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 августа 2025 года

В этом августе на четвертом месте оказались ОАЭ, и это несмотря на высокие температуры в конце лета. Стоимость такого отдыха составляет 199 тысяч рублей за тур, и на подобное путешествие решились 7% отдыхающих. В августе прошлого года Эмиратов не было в рейтинге, их место занимала Абхазия (5%) со средним чеком 140 тысяч рублей. В июле у арабской страны было 6%, а средняя цена за тур составляла 204 тысячи рублей.