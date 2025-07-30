Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 августа 2025 года

«Турция остается на первой строчке рейтинга популярных направлений все лето. В августе по сравнению с июлем доля страны выросла, но всего на один процент. Средний чек составил 286 тысяч рублей за тур, а в июле — 281 тысячу. В прошлом году средняя цена отдыха была 270 тысяч рублей», — констатирует эксперт.
По его данным, на втором месте по популярности — поездки в Египет. Путешествия в страну пирамид потеряли один процент по сравнению с июлем 2025-го. Средняя цена поездки в августе составляет 224 тысячи рублей, месяцем ранее она была практически такой же — 223 тысячи. В августе 2024-го Египет был на третьем месте с долей 12% и стоимостью 216 тысяч рублей в среднем за тур.
«Российские направления занимают третью позицию (8%), средний чек на август составляет 140 тысяч рублей. Годом ранее такая поездка стоила 122 тысячи рублей, и тогда доля внутренних путешествий была 13%. В июле текущего года на Россию приходилось 9% поездок, средняя цена отдыха — 131 тысяча рублей», — отмечает Козырев.
В этом августе на четвертом месте оказались ОАЭ, и это несмотря на высокие температуры в конце лета. Стоимость такого отдыха составляет 199 тысяч рублей за тур, и на подобное путешествие решились 7% отдыхающих. В августе прошлого года Эмиратов не было в рейтинге, их место занимала Абхазия (5%) со средним чеком 140 тысяч рублей. В июле у арабской страны было 6%, а средняя цена за тур составляла 204 тысячи рублей.
Замыкает рейтинг популярных среди россиян направлений Таиланд. Его доля по сравнению с июлем 2025 года и августом 2024-го снизилась на один процент и составляет 4%. Средний чек на ближайший месяц — 229 тысяч рублей. «Годом ранее такая поездка стоила в среднем 214 тысяч, а в июле 2025-го — 224 тысячи», — подводит итоги эксперт.
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