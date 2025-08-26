Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 сентября

По данным туристического маркетплейса, самым популярным направлением на сентябрь 2025 года стала Турция. Ее курорты остаются наиболее востребованными в последние несколько лет, но сейчас доля начинает немного снижаться. В ближайшем сентябре отдохнуть здесь планирует 55% клиентов Travelata.ru. Годом ранее в Турции побывали 59% от всех кто купил поездки в сентябре через интернет-магазин туров. Средний чек за год вырос с 239 тысяч до 255 тысяч рублей за тур.
Второе место, по словам Козырева, досталось Египту. Страна пирамид и в прошлом году была на этой позиции, но доля ее выросла с 12% до 15%. Это, в том числе, связано с тем, что цена на отдых остается стабильной и почти не выросла. Средний чек изменился минимально — с 209 тысяч в 2024 году до 213 тысяч рублей в 2025 году. «В сентябре в Северной Африке уже довольно комфортно и поэтому туристы едут в Красному морю, чтобы продлить лето», — отмечает эксперт.
Третье место в рейтинге начала осени занимает ОАЭ. Направление вытеснило с этой позиции Россию. Эмираты за год увеличили свою долю с 7% до 8%. Средний чек изменился незначительно — с 205 тысяч до 208 тысяч рублей за тур. Отечественные же курорты наоборот потеряли поклонников и снизили долю с 8% до 5%. Средняя цена отдыха внутри страны остается стабильной два года подряд и составляет 100 тысяч рублей за тур.
Замыкает рейтинг популярных направлений Таиланд. В этом сентябре страна набрала 4%, что на один процент меньше, чем годом ранее. Это единственное направление из востребованных, где средний чек снизился. Цена путешествия изменилась со 196 тысяч до 187 тысяч рублей.
«В целом, в этом году отправиться на отдых в сентябре планируют на 13% больше туристов, чем в прошлом», — подвел итоги Козырев.
