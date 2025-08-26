Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 сентября

Второе место, по словам Козырева, досталось Египту. Страна пирамид и в прошлом году была на этой позиции, но доля ее выросла с 12% до 15%. Это, в том числе, связано с тем, что цена на отдых остается стабильной и почти не выросла. Средний чек изменился минимально — с 209 тысяч в 2024 году до 213 тысяч рублей в 2025 году. «В сентябре в Северной Африке уже довольно комфортно и поэтому туристы едут в Красному морю, чтобы продлить лето», — отмечает эксперт.