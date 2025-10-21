Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 ноября

По данным директора по маркетингу интернет-магазина туров «Травелата» Олега Козырева, некоторые локации стали для туристов доступнее, чем в прошлом году. В ноябре 2025 года спрос на поездки в целом стал выше, чем в том же месяце 2024-го — бронирований стало больше на 29%.
«Самым популярным направлением ноября стал Египет с долей 29%. Точно такой же результат был у этого направления в ноябре 2024 года. Изменился только средний чек. Цена отдыха немного снизилась с 221 тысячи рублей за тур до 212 тысяч рублей. В октябре Египет занимал вторую строку топ-направлений, а на первой была Турция», — отметил Козырев.
Теперь же, продолжил специалист, на Средиземноморье похолодало и курорты Красного моря стали более востребованы. Турция в ноябре занимает четвертую позицию с долей 12% и средним чеком в 161 тысячу рублей. В ноябре 2024 года путешествие в этом направлении в среднем стоило 171 тысячу рублей.
На второй строке в рейтинге популярных направлений два года подряд находится Таиланд. Его доля за год снизилась на один процент и сейчас составляет 17%. Средний чек немного уменьшился с 257 тысяч до 251 тысячи рублей. На третьем месте также стабильно располагается ОАЭ. Доля направления за год снизилась на один процент и равна 16%. Средняя цена отдыха выросла с 234 тысяч рублей за тур до 250 тысяч.
На пятой строке рейтинга возникли изменения. Ранее ее занимали российские курорты, а теперь их вытеснил Китай.
«Доля китайских курортов сейчас равна той, что была у России в ноябре 2024-го и составляет 6%. Средний чек поездки в Поднебесную равен 210 тысячам рублей. Поездка внутри нашей страны в прошлом году в среднем стоила 61 тысячу рублей», — подытожил эксперт.
