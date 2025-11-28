Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 декабря

Эксперт подчеркивает, что самым популярным направлением бронирования в этом декабре стал Египет — доля курортов Красного моря составила 36%. В прошлом году поклонников Египта было немного меньше — 34%. Средний чек поездки составил 132 тысячи рублей за тур. Годом ранее чек был ощутимо выше — 189 тысяч рублей.
«Египет традиционно лидирует в зимние месяцы, потому что российские туристы любят проводить время на пляже, а Северная Африка идеально подходит для такого отдыха. Кроме того, сюда недолго лететь, а качество отелей соответствует ожиданиям», — отмечает Козырев.
На втором месте в декабре 2025-го находятся ОАЭ. Доля направления равна 20%. В прошлом году в это время Эмираты были на ступень ниже с результатом 17%. Средний чек отдыха значительно упал — с 221 тысячи рублей до 155 тысяч. В прошлом году на второй строчке был Таиланд (19%) со средним чеком 275 тысяч рублей, теперь направление занимает только четвертую позицию с долей 11%. Средняя цена отдыха тоже стала ниже и составила 231 тысячу рублей за тур.
На третьем месте российские курорты, на них приходится 15%. Годом ранее провести декабрьские отпуска внутри страны решили всего 10% отдыхающих. Средний чек снизился с 70 тысяч рублей до 45 тысяч. Два года подряд замыкает рейтинг Турция. Ее доля выросла с 5% до 9%, а средний чек в этом году 148 тысяч рублей, годом ранее он был 176 тысяч.
«В ноябре 2025-го популярностью пользовались Египет, Таиланд и ОАЭ, а также Турция и Китай. Годом ранее в рейтинге были те же направления, но на месте Поднебесной была Россия. В декабре этого года отдохнуть планируют на 20% больше туристов, чем в прошлом», — заключил эксперт.
