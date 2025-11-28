Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 декабря

На втором месте в декабре 2025-го находятся ОАЭ. Доля направления равна 20%. В прошлом году в это время Эмираты были на ступень ниже с результатом 17%. Средний чек отдыха значительно упал — с 221 тысячи рублей до 155 тысяч. В прошлом году на второй строчке был Таиланд (19%) со средним чеком 275 тысяч рублей, теперь направление занимает только четвертую позицию с долей 11%. Средняя цена отдыха тоже стала ниже и составила 231 тысячу рублей за тур.