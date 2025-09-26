Эксперт рассказала, как изменятся цены на мебель с 1 октября

По ее словам, на цену мебели в октябре могут повлиять несколько факторов.
Инфляция. Общая инфляция в стране является одним из основных драйверов роста цен на любые товары, включая мебель. Если инфляционные ожидания будут высокими, это неизбежно отразится на стоимости сырья, комплектующих и рабочей силы.
Цены на сырье. Производство мебели зависит от стоимости древесины, металлов, пластика, тканей и других материалов. Колебания на мировых рынках сырья, а также внутренние факторы, такие как урожайность древесины или объемы добычи металлов, могут привести к удорожанию производства. При этом, если материалы подешевеют, то стоит ждать и снижения цен на мебель.
Курс рубля. Если курс рубля по отношению к основным валютам ослабнет, это приведет к удорожанию импортных комплектующих и материалов, которые используются в производстве мебели. Если российская валюта, наоборот, укрепится, это может снизить себестоимость производства.
Логистические издержки. Стоимость транспортировки сырья и готовой продукции также может расти из-за повышения цен на топливо, тарифов на перевозки и других логистических факторов. Однако оптимизация логистических цепочек или снижение цен на топливо могут привести к удешевлению доставки.
Повышение заработной платы. Рост минимального размера оплаты труда и общие тенденции на рынке труда могут привести к увеличению затрат на рабочую силу для производителей мебели.
Развитие отечественного производства. Увеличение доли отечественного производства мебели и комплектующих может снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены.
Конкуренция. Высокая конкуренция на рынке мебели может заставлять производителей удерживать цены или даже предлагать скидки для привлечения покупателей.
Государственная поддержка. Возможные меры государственной поддержки мебельной отрасли, направленные на снижение издержек или стимулирование спроса, также могут повлиять на цены.
«Назвать точный процент, на сколько подорожает или подешевеет мебель в октябре 2025 года, практически невозможно. Это будет зависеть от совокупного влияния всех вышеперечисленных факторов», — сказала Лилия Буркина.
Так, пояснила она, если инфляция будет умеренной, а цены на сырье и логистику останутся стабильными, то мебель может подорожать на 1−3% или остаться на прежнем уровне.
При умеренной инфляции и некотором росте цен на сырье, мебель может подорожать на 3−7% — основные компоненты стоимости производства будут расти, но не катастрофически.
В случае высокой инфляции, резкого роста цен на импортные комплектующие из-за ослабления рубля, а также увеличения логистических издержек, мебель может подорожать на 7−15% и более, подчеркнула экономист.
«На данный момент, учитывая общую экономическую ситуацию и инфляционные ожидания, более вероятным представляется сценарий умеренного подорожания мебели в России в октябре 2025 года по сравнению с прошлыми месяцами. Ориентировочно, это может составить от 3% до 7%», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».