Эксперт рассказала, как изменятся цены на мебель с 1 октября

Цены на сырье. Производство мебели зависит от стоимости древесины, металлов, пластика, тканей и других материалов. Колебания на мировых рынках сырья, а также внутренние факторы, такие как урожайность древесины или объемы добычи металлов, могут привести к удорожанию производства. При этом, если материалы подешевеют, то стоит ждать и снижения цен на мебель.