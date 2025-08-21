Ричмонд
Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 сентября

О том, как могут измениться цены на бензин на российских заправках в сентябре, рассказала Финансам Mail доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметила, что, в целом, рост потребительских цен на бензин будет продолжаться до конца 2025 года. По ее мнению, факторов, говорящих в пользу увеличения цен, достаточно много. Это и общий уровень инфляции, и снижение объема предложения от нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, рост оптовых цен на бензин.

«Обновление максимума оптовых цен в августе 2025 г. при сохраняющемся сезонном спросе в рознице может привести к росту потребительских цен на АИ-92 и АИ-95 в сентября 2025 года в среднем на 0,8% (в зависимости от региона)», — спрогнозировала Кривко.

Она считает, что к концу сентября давление сезонного фактора на цены снизится. на этом фоне, розничные цены начнут стабилизоваться. «Однако ожидать снижения цен на АИ-92 и АИ-95 в конце сентября не стоит», — подытожила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

