Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 сентября

Эксперт отметила, что, в целом, рост потребительских цен на бензин будет продолжаться до конца 2025 года. По ее мнению, факторов, говорящих в пользу увеличения цен, достаточно много. Это и общий уровень инфляции, и снижение объема предложения от нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, рост оптовых цен на бензин.
«Обновление максимума оптовых цен в августе 2025 г. при сохраняющемся сезонном спросе в рознице может привести к росту потребительских цен на АИ-92 и АИ-95 в сентября 2025 года в среднем на 0,8% (в зависимости от региона)», — спрогнозировала Кривко.
Она считает, что к концу сентября давление сезонного фактора на цены снизится. на этом фоне, розничные цены начнут стабилизоваться. «Однако ожидать снижения цен на АИ-92 и АИ-95 в конце сентября не стоит», — подытожила экономист.
