Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 ноября 2025

«В ноябре 2025 года на российском топливном рынке ожидается умеренное продолжение роста цен на бензин, но с меньшими темпами по сравнению с сентябрем и октябрем», — сказала она.
Так, пояснила эксперт, стоимость литра бензина марки АИ‑92 ожидается на уровне 61−63 рублей, а АИ‑95 — в диапазоне 67−70 рублей в зависимости от региона. Данные прогнозные значения отражают постепенную стабилизацию на рынке после летне-осеннего скачка цен.
Для сравнения, продолжила экономист, в октябре 2025 года средние значения составляли от 60 до 65 рублей за литр, таким образом ноябрьский рост ожидается в пределах 1−1,5 %. По сравнению с ноябрем 2024 года, когда средняя цена бензина была 59,76 рубля за литр, рост составит примерно 9−10 %. Таким образом, темпы роста останутся близкими к уровню инфляции.
Главные факторы, влияющие на стоимость топлива в ноябре, носят системный характер, отметила Татьяна Скрыль. Во-первых, это высокие биржевые котировки, которые сохраняются на внутреннем рынке. Их повышение связано с внеплановыми ремонтами и сбоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, что привело к дисбалансу объемов спроса и предложения. Экспортные ограничения, введенные правительством для насыщения внутреннего рынка, обеспечили временную стабилизацию, но тренда на снижение цен пока еще нет.
Во-вторых, свою роль играют увеличивающиеся издержки нефтепроизводителей. Стоимость оборудования и компонентов для нефтепереработки напрямую отражается на себестоимости производства топлива и рентабельности автозаправочных сетей, многие из которых уже работают с отрицательной маржой. Третьим фактором остается общая инфляция, влияющая на транспортные и операционные издержки, включая оплату труда работников АЗС и логистику доставки топлива.
«Хотелось бы отметить, что в ноябре продолжат действовать антикризисные меры правительства, направленные на недопущение резких скачков цен. Среди них — топливный демпфер, механизмы контроля ФАС и потенциальное продление экспортных ограничений. Эффективность этих шагов в ноябре не полностью компенсирует причины роста цен по причине нестабильной работы нефтеперерабатывающих мощностей и одновременного влияния незавершенного повышения сезонного спроса», — заключила экономист.
