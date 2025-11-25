Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин с 1 декабря

Он отмечает, что год к году цены заметно выросли и они «никуда не денутся». По его оценке, рост составляет примерно 12% по бензину, в рознице, то есть выше уровня инфляции. По дизелю рост год к году — 5,5−6% — примерно в уровне инфляции. К стабилизации цен, по мнению эксперта привели два фактора — госрегулирование, в том числе запрет экспорта бензина за рубеж и сезонное снижение потребления топлива.