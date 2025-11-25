Эксперт объяснил, как изменятся цены на бензин с 1 декабря

Юшков обращает внимание, что уже заканчивается переход на зимний дизель, поэтому в определенных регионах он поднялся в цене. Рост стоимости дизеля, по его словам, сейчас обгоняет рынок и немного — накопленную инфляцию.
«Посмотрим, что будет по итогам года, но, тем не менее, он может обогнать уровень инфляции. С другой стороны, бензин, наоборот, начинает дешеветь даже в рознице, потому что он подешевел на бирже», — подчеркивает эксперт.
Он напоминает, что ранее в России были рекордные показатели по стоимости бензина на бирже — в октябре обновил максимум. Это привело росту цен у так называемых независимых АЗС, которые на бирже топливо и покупают.
Именно с этим фактором был связан периодический дефицит топлива на заправках осенью — АЗС из-за повышения биржевых цен просто прекращали его покупать и продавать. Сейчас ситуация стабилизировалась, потому что люди стали меньше ездить, завершился сезон активных отпусков, потребление топлива сократилось. Соответственно, бензин начал снижаться в цене на бирже. Удешевление на несколько копеек в неделю зафиксировал и Росстат.
«Скорее всего, в декабре дизель особо дорожать не будет, и бензин тоже не будет дорожать. Поэтому некое такое затишье, я бы сказал, будет на декабрь. И с точки зрения топливного рынка это еще приведет к тому, что меньше будет какого-то дефицита», — прогнозирует Юшков.
Он отмечает, что год к году цены заметно выросли и они «никуда не денутся». По его оценке, рост составляет примерно 12% по бензину, в рознице, то есть выше уровня инфляции. По дизелю рост год к году — 5,5−6% — примерно в уровне инфляции. К стабилизации цен, по мнению эксперта привели два фактора — госрегулирование, в том числе запрет экспорта бензина за рубеж и сезонное снижение потребления топлива.
