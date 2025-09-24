Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на автомобили с 1 октября

По мнению специалиста, октябрь обещает стать интересным месяцем. С одной стороны предполагалось, что наступит медленное падение продаж в связи с тем, что заканчиваются многочисленные скидки на автомобили, в первую очередь произведенные и ввезенные в 2024 году. Запасы таких авто у дилеров подходят к концу. В связи с этим, цены на многие марки уже потихоньку начали подрастать. Отдельные модели, выпущенные в 2025 году, и так стоили уже достаточно дорого.
«Ожидалось, что октябрь будет такой “ленивый”, месяц с небольшим падением по отношению к сентябрю. Но все планы нарушил опубликованный проект постановления, который предусматривает очередное, очень резкое увеличение утилизационного сбора. Возможное введение новых тарифов сильно всколыхнуло автомобильное сообщество. Практически все понимают, что это приведет к росту цен в дальнейшем и обрушению рынка», — комментирует ситуацию эксперт.
По его словам, есть основания предполагать, что правительство все же примет этот документ. Если это произойдет, отмечает Моржаретто, в октябре продажи могут вырасти на истерическом спросе. Ведь если с ноября повысят утилизационный сбор, ввезти машины по старым правилам окажется невозможным.
Автоэксперт прогнозирует, что цены могут вырасти немного — на 5−10% — чтобы потом закрепиться на этом уровне. «Но, в принципе, рынок будет падать, поэтому я большого роста цен не ожидаю», — заключает Моржаретто.
