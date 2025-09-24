Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на автомобили с 1 октября

По мнению специалиста, октябрь обещает стать интересным месяцем. С одной стороны предполагалось, что наступит медленное падение продаж в связи с тем, что заканчиваются многочисленные скидки на автомобили, в первую очередь произведенные и ввезенные в 2024 году. Запасы таких авто у дилеров подходят к концу. В связи с этим, цены на многие марки уже потихоньку начали подрастать. Отдельные модели, выпущенные в 2025 году, и так стоили уже достаточно дорого.