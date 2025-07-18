Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 августа

Александр Суетин добавил, что наиболее важными факторами, которые влияют на стоимость машин, будут спрос и предложение. Сейчас ситуация у автодилеров может быть диаметрально противоположной: у одних затоваривание, у других — наоборот, повышенный спрос и недостаток отдельных моделей или комплектаций.