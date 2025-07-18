Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 августа

Он отметил, что стоимость автомобилей может незначительно снизиться, до 5%. Цены будут зависеть от того, новый автомобиль или подержанный.
«Для новых автомобилей снижение цен будет связано с традиционным летним охлаждением активности покупателей в части дорогостоящих покупок. Цены будут снижаться в диапазоне до 3−5% от текущих для “народных” автомобилей (Лада-Гранта, Веста) и, возможно, в более крупном размере (около 5−7%) для автомобилей дороже 2−2,5 млн. рублей, в частности, китайских марок», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, снижение цен будет косвенным, автодилеры замаскируют его под скидки, подарки, предложения бесплатных аксессуаров и так далее. Дисконты можно будет наблюдать и на рынке б\у автомобилей.
Александр Суетин добавил, что наиболее важными факторами, которые влияют на стоимость машин, будут спрос и предложение. Сейчас ситуация у автодилеров может быть диаметрально противоположной: у одних затоваривание, у других — наоборот, повышенный спрос и недостаток отдельных моделей или комплектаций.
Поэтому первые будут продавать, может быть, даже с нулевой прибылью, вторые же наоборот — будут максимально «упаковывать» автомобили дополнительными аксессуарами по высоким ценам.
«Подведя итог можно сказать, что сейчас и продавцам, и производителям автомобилей остается только мечтать о растущем спросе. Снижение покупательной способности значительно части населения и дорогие автокредиты не позволяют авторынку чувствовать себя спокойно. Поэтому в текущих условиях главная цель продавцов автомобилей — сохранить свой бизнес, постараться дождаться более благоприятной экономической ситуации», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».