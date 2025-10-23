Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 ноября

Автоэксперт полагает, что за сентябрь, октябрь и ноябрь в Россию завезут достаточно много машин. Помимо этого, работают на выпуск отечественные автозаводы. На этом фоне падения рынка можно ожидать уже с декабря. Что касается рынка вторичных авто, Моржаретто считает, что продажи на нем будут расти после того, как схлынет ажиотаж на рынке новых машин.