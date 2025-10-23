Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 ноября

«У нас цены уже потихоньку ползут вверх. В принципе, речь идет о том, что за месяц они где-то в среднем растут примерно на один процент. И до конца года в любом случае повышение цен составит где-то примерно плюс 5%», — рассказывает Моржаретто.
По его словам, у дилеров остались еще машины 2024 года выпуска и, возможно, даже 2023-го года, на которые клиентам предоставляют скидки. Все новые автомобили, которые ввозятся в РФ, приходят уже по более высокой цене. Даже с учетом растаможки и оформления по старым правилам утильсбора, цены подогреваются конкуренцией.
Эксперт прогнозирует «потрясающий спрос» на машины в ноябре. «Общие месячные продажи вырастут до 150+ тысяч автомобилей — и в октябре, и в ноябре. На таком фоне понятно, что цены немножко вырастут, потому что ажиотаж порождает высокие цены», — отмечает Моржаретто.
Автоэксперт полагает, что за сентябрь, октябрь и ноябрь в Россию завезут достаточно много машин. Помимо этого, работают на выпуск отечественные автозаводы. На этом фоне падения рынка можно ожидать уже с декабря. Что касается рынка вторичных авто, Моржаретто считает, что продажи на нем будут расти после того, как схлынет ажиотаж на рынке новых машин.
