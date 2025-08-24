Экономист раскрыла, как изменятся цены на авто с 1 сентября

По ее словам, осенью ожидается плавное повышение цен на автомобили в связи с сокращением скидок и снижением запасов автодилеров.
«Предполагается, что в сентябре цены на автомобили могут вырасти на 2−5%. Это связано с увеличением спроса после летнего сезона и началом учебного года — в этот период наблюдается рос спроса на модели большой вместимости и семейные автомобили, что может способствовать повышению цен», — сказала эксперт.
Экономист отметила, что на стоимость комплектующих и, соответственно, автомобилей, влияет также инфляция и курс валют. Кроме того, проблемы с поставками, связанные с глобальными цепочками, могут ограничить доступность автомобилей и привести к росту цен.
Люза Байгузина добавила, что снижение продаж китайских автомобилей может привести к снижению конкуренции на рынке и росту цен на другие модели. В то же время производители могут столкнуться с необходимостью стимулировать спрос и вводить скидки или специальные предложения.
Общее падение спроса на автомобили в стране может также привести к уровням цен, которые находятся на стабильном уровне или немного снижаются, заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».