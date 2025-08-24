Экономист раскрыла, как изменятся цены на авто с 1 сентября

«Предполагается, что в сентябре цены на автомобили могут вырасти на 2−5%. Это связано с увеличением спроса после летнего сезона и началом учебного года — в этот период наблюдается рос спроса на модели большой вместимости и семейные автомобили, что может способствовать повышению цен», — сказала эксперт.