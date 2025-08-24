Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыла, как изменятся цены на авто с 1 сентября

О том, какими будут цены на автомобили на российском рынке, рассказала Финансам Mail Люза Байгузина, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

По ее словам, осенью ожидается плавное повышение цен на автомобили в связи с сокращением скидок и снижением запасов автодилеров.

«Предполагается, что в сентябре цены на автомобили могут вырасти на 2−5%. Это связано с увеличением спроса после летнего сезона и началом учебного года — в этот период наблюдается рос спроса на модели большой вместимости и семейные автомобили, что может способствовать повышению цен», — сказала эксперт.

Экономист отметила, что на стоимость комплектующих и, соответственно, автомобилей, влияет также инфляция и курс валют. Кроме того, проблемы с поставками, связанные с глобальными цепочками, могут ограничить доступность автомобилей и привести к росту цен.

Люза Байгузина добавила, что снижение продаж китайских автомобилей может привести к снижению конкуренции на рынке и росту цен на другие модели. В то же время производители могут столкнуться с необходимостью стимулировать спрос и вводить скидки или специальные предложения.

Общее падение спроса на автомобили в стране может также привести к уровням цен, которые находятся на стабильном уровне или немного снижаются, заключила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше