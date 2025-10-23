Эксперт рассказала, как изменятся цены на авиабилеты с 1 ноября

Она отметила, что динамику цен на авиаперевозки отчасти формируют и сами пассажиры. Большой пассажиропоток в определенной степени способен снизить удельный вес так называемых постоянных затрат и тем самым частично компенсировать рост других затрат.
С одной стороны, напомнила эксперт, пассажиропоток за пять последних лет вырос. По данным отчетов группы «Аэрофлот», в 2024 году было перевезено 55,3 млн (в 2020 году — 30,24 млн пассажиров). Пассажирооборот с 2020 года вырос в 2,2 раза, достигнув 149,1 млрд км.
С другой стороны, количество перевезенных пассажиров в сентябре и в целом за лето 2025 года оказалось меньше, чем за аналогичный период 2024 года на 2,09%. Аналогичная ситуация складывается в большинстве крупных авиакомпаний.
«Снижение пассажиропотока в целом по стране (на 0,9%) и, как следствие, сокращение прибыли уменьшает возможности компаний по оптимизации ценообразования», — пояснила Ольга Лебединская.
Еще одним аргументом в пользу роста цен на авиаперевозки эксперт назвала стоимость топлива. Так, на 2025 год установленный порог цены на авиакеросин— 64,7 тыс. рублей за тонну, в 2026 году он увеличится до 67,3 тыс. рублей, в 2027 году — до 70 тыс. рублей.
«В то же время на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость авиатоплива достигла 80,2 тыс. руб., прибавив к сентябрю 12,9%, однако драматизировать ситуацию не стоит. Биржевые цены часто меняются, и это только часть затрат. Поэтому ожидаем рост цен в пределах не более 3−4%», — заключила она.
