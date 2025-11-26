Эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду жилья с 1 декабря

Он напомнил, что стоимость аренды жилья складывается из различных факторов, в том числе из трудовой миграции. Население, способное работать, едет в те или иные города для того, чтобы реализовать свои способности и заработать.
«По росту стоимости аренды жилья Москва и Петербург отстают от других регионов. Это можно сказать из-за того, что в предыдущие годы Москва и Санкт-Петербург нарастили уже стоимость аренды жилья и, соответственно, более-менее рынок он уже со спросом и потреблением урегулировался», — отметил эксперт.
Если говорить о Петербурге, то стоимость за 2025 год выросла на 12%, Подмосковье — также на 12%, Москва — на 6%. При этом в Самаре подорожание аренды составило в пределах 20%, в Волгограде — в пределах 17%. В Омске, Воронеже и других столицах субъектов цены поднялись в среднем на 15%.
Если говорить конкретно о декабре месяце, продолжил Хаджимурад Белхароев, общая стоимость аренды жилья на длительный срок не повысится, она и так очень высокая. Вырастет стоимость аренды посуточных квартир.
«То есть ближе к Новому году население начинает мигрировать, ездить в те или иные города, показывать детям те или иные достопримечательности, соответственно, загодя пытаются арендовать ту или иную квартиру на неделю, на 10 дней и, естественно, посуточно ее оплачивать. Соответственно, те люди, которые сдают или те компании, которые выступают посредниками, будут взвинчивать цены и стоимость будет вот этих посуточных квартир ближе к Новому году увеличена на 100 и более процентов», — пояснил экономист.
По его словам, необходимо также учитывать тот фактор, что уже в декабре некоторые мигранты, которые приехали в Россию для заработков, уезжают на свою родину, пережидают холодные месяцы, так как не все сектора экономики работают в зимний период.
«Можно смело закладывать, что подорожает на 6−8% в среднем по стране, ну и не более», — заключил Хаджимурад Белхароев.
