Как изменятся цены на аренду в России с 1 октября

Во-вторых, в ряде городов наблюдается повышенный спрос на аренду: хотя Банк России и снизил ключевую ставку в сентябре (а именно от нее зависит стоимость всех кредитов в России — прим.ред.), ипотека существенно доступнее не стала. Ожидается, что сильно спрос на покупку своего жилья возрастет при пересечении порога стоимость кредита в 14−16% годовых, а сейчас ставки находятся выше отметки в 20% годовых. До этого времени прогнозировать падение спроса на аренду не стоит — оснований нет.