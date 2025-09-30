Как изменятся цены на аренду в России с 1 октября

В целом, отмечают аналитики и экономисты, ждать существенного снижения цен на аренду не стоит. Во-первых, летом выросли цены на ЖКХ, которые также заложили в расценки свою «долю».
Во-вторых, в ряде городов наблюдается повышенный спрос на аренду: хотя Банк России и снизил ключевую ставку в сентябре (а именно от нее зависит стоимость всех кредитов в России — прим.ред.), ипотека существенно доступнее не стала. Ожидается, что сильно спрос на покупку своего жилья возрастет при пересечении порога стоимость кредита в 14−16% годовых, а сейчас ставки находятся выше отметки в 20% годовых. До этого времени прогнозировать падение спроса на аренду не стоит — оснований нет.
С другой стороны, в части городов в октябре будет фиксироваться снижение спроса на аренду. Это населенные пункты двух типов:
- города, в которых находится большое количество профессиональных или высших учебных заведений;
- курорты, где пик туристического сезона приходится на лето и первый месяц осени.
В первом случае спрос снизится по отношению к сентябрю: в первый учебный месяц большая часть первокурсников и других студентов ищут жилье в аренду: они возвращаются от своих родных, или переезжают в новый город в первый раз. Тут цены если и пойдут вниз, то незначительно — на 5−10%.
Во втором случае спрос снизится за счет снижения туристического потока. Впрочем, частично это снижение спроса уже заложено в цены, которые при поиске аренды видят на сайтах по подбору потенциальные квартиросъемщики. Как правило, цены опускаются на 20−50%. Зависит это от развитости инфраструктуры (например, Анапа практически «вымирает» в осенне-зимний период, а Сочи «живет» за счет зимних активностей).
В крупных городах, где экономическая активность в октябре только набирает обороты, ожидать снижения ставок на аренду не стоит: цены или будут находиться на том же уровне, что и в сентябре, либо вырастут в пределах 5%.
Впрочем, вариант подешевле найти будет все же можно: в этом случае надо выбирать не самые топовые и развитые с точки зрения транспортного удобства и инфрасткруктуры районы.