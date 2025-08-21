Экономист рассказала, как изменится инфляция в России с 1 сентября

Кроме того, отметила она, снижение ключевой ставки оказывает влияние в части уменьшения процентных ставок по депозитным продуктам, что в свою очередь будет сокращать денежную массу.
При этом, подчеркнула специалист, нельзя ожидать быстрого эффекта от снижения ставок по депозитным продуктам — большинство вкладов открывались под высокую ставку и на срок не менее 6−7 месяцев.
Юлия Коваленко добавила, что резкого роста инфляции ожидать не стоит, поскольку еще продолжается сбор урожая, что, в свою очередь, может снизить цены на овощи и фрукты.
«По итогам сентября, в связи с вышеперечисленным, можно будет увидеть и снижение инфляции, оно будет не очень большим — в пределах 0,5%, до конца 2025 года она может снизиться еще больше и по итогу составить порядка 7%», — заключила экономист.
