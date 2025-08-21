Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказала, как изменится инфляция в России с 1 сентября

О том, какой будет инфляция в России в первом месяце осени, Финансам Mail рассказала Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам экономиста, в сентябре на размер инфляции влияют разнонаправленные факторы. Так, многие россияне активно приобретают товары к школе и учебе, соответственно, отмечается повышенный спрос, что ведет к росту цен на определение товары, работы и услуги.

Кроме того, отметила она, снижение ключевой ставки оказывает влияние в части уменьшения процентных ставок по депозитным продуктам, что в свою очередь будет сокращать денежную массу.

При этом, подчеркнула специалист, нельзя ожидать быстрого эффекта от снижения ставок по депозитным продуктам — большинство вкладов открывались под высокую ставку и на срок не менее 6−7 месяцев.

Юлия Коваленко добавила, что резкого роста инфляции ожидать не стоит, поскольку еще продолжается сбор урожая, что, в свою очередь, может снизить цены на овощи и фрукты.

«По итогам сентября, в связи с вышеперечисленным, можно будет увидеть и снижение инфляции, оно будет не очень большим — в пределах 0,5%, до конца 2025 года она может снизиться еще больше и по итогу составить порядка 7%», — заключила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше