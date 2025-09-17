Ричмонд
Эксперт рассказала, как изменится инфляция в России с 1 октября

О том, какой будет инфляция в России в середине осени, Финансам Mail рассказала Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Говоря об инфляционных показателях в октябре, не стоит ожидать роста. Наоборот, возможно небольшое снижение, но в районе 0,1−0,25%», — сказала она.

Эксперт напомнила, что в августе-сентябре в стране проходил сбор урожая многих культур, что должно положительно повлиять на ценообразование. Кроме того, завершится сезон отпусков и сбора детей в школу и дошкольные учреждения — все эти факторы должны благоприятно сказаться на инфляционных процессах.

Помимо этого, отметила экономист, совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это шаг говорит о стабилизации ситуации в целом.

По прогнозам регулятора, инфляция по итогам года составит порядка 6−7%, соответственно, в октябре она может быть в пределах 7%.

«Стабилизация цен на различные товары, работы и услуги крайне важна с точки зрения покупательной способности граждан. Соотношение реальных и номинальных заработных плат должно не сильно отличаться, а именно инфляционные процессы влияют на их разрыв. В социально ориентированной политике необходимо учитывать поддержку граждан с экономическим развитием государства», — заключила Юлия Коваленко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

