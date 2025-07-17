Эксперт рассказала, как изменится инфляция в России с 1 августа

«Инфляция в августе 2025 года может составить 7,5−9%, что предполагает некоторое снижение с текущих уровней при условии стабилизации внешних факторов. Месячная инфляция в августе традиционно демонстрирует сезонное ускорение из-за факторов предложения продовольствия, поэтому ожидается рост на 0,4−0,6% по сравнению с предыдущим месяцем», — сказала она.
Как отметила эксперт, ключевыми факторами, определяющими инфляционную динамику в августе 2025 года, могут стать как внутренние, так и внешние. Внутренними факторами специалист назвала монетарные условия, политику Банка России, бюджетно-налоговую политику государства.
Важную роль, продолжила Эльмира Асяева, сыграют инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые имеют свойство реализовываться.
Внешнеэкономические факторы, по ее словам, включают валютный курс рубля, цены на энергоносители и продовольствие на мировых рынках, а также степень интеграции России в глобальные цепочки поставок.
Эксперт добавила, что сезонные факторы также останутся значимыми — август традиционно характеризуется ростом цен на плодоовощную продукцию из-за межсезонья.
Она также рассказала, что решение Банка России по ключевой ставке 25 июля может оказать разнонаправленное воздействие на инфляционные процессы. Так, снижение ключевой ставки создаст проинфляционные риски через рост кредитной активности, увеличение денежного предложения и стимулирование потребительского и инвестиционного спроса.
Ослабление рубля вследствие снижения привлекательности рублевых активов усилит инфляционное давление через импортные цены. Однако позитивный эффект может проявиться через стимулирование экономической активности и рост предложения товаров и услуг в средне- и долгосрочной перспективе, указала Эльмира Асяева.
Она отметила, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне будет способствовать постепенному замедлению инфляции через ограничение кредитной экспансии и сдерживание избыточного спроса.
«Жесткая монетарная политика поддержит курс рубля и снизит инфляционные ожидания. Однако чрезмерно высокая ставка может привести к замедлению экономического роста и дефляционным рискам в отдельных сегментах экономики. Оптимальная политика Центрального Банка должна учитывать баланс между целями по инфляции и поддержанием экономической активности, адаптируясь к изменяющимся внешним и внутренним условиям», — заключила эксперт.
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