Эксперт спрогнозировала, как изменится инфляция с 1 ноября

Она отметила, что существенное ускорение темпов роста цен с 30 сентября по 6 октября — до 0,23%, выглядит несколько тревожно. Во многом это объясняется завершением сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию и опережающим ростом цен на бензин (0,85% за неделю, 10,15% с начала года при общем росте индекса потребительских цен на 4,53% с начала года).