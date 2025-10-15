Эксперт спрогнозировала, как изменится инфляция с 1 ноября

Она отметила, что существенное ускорение темпов роста цен с 30 сентября по 6 октября — до 0,23%, выглядит несколько тревожно. Во многом это объясняется завершением сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию и опережающим ростом цен на бензин (0,85% за неделю, 10,15% с начала года при общем росте индекса потребительских цен на 4,53% с начала года).
Кроме того, ускоренными темпами в сентябре и начале октября росли цены на некоторые товары и услуги — мясо и птица, яйца куриные, лекарства, проезд в общественном транспорте, образовательные услуги.
По словам эксперта, в ноябре на инфляцию могут влиять сезонные факторы, например, рост цен на плодоовощную продукцию. На горизонте ближайших месяцев могут действовать также следующие проинфляционные факторы:
неопределенность со сроками устранения перебоев в логистике бензина (министр финансов А. Силуанов полагает, что ограничения будут преодолены в ближайшее время);
возможное изменение параметров утильсбора с 1 ноября (хотя в последние дни участники авторынка и источники в профильных ведомствах сообщают, что повышение утилизационного сбора решили отложить, но официального подтверждения пока нет);
повышение ставки НДС на 2 п.п. с Нового года. Обычно оно начинает отыгрываться в переносе в цены заранее, и может растянуться на IV квартал 2025 г. — I квартал 2026 г.
В то же время, добавила Ольга Беленькая, сейчас инфляция ожидается значительно ниже, чем в ноябре 2024 г. (1,43%), в частности, за счет влияния жесткой ДКП Банка России и крепкого курса рубля. Несмотря на то, что Банк России начал снижение ключевой ставки, с учетом временных лагов ДКП и замедления инфляции реальные денежно-кредитные условия остаются жесткими, что сдерживает рост кредитования, внутреннего спроса и инфляционное давление.
Помимо этого, напомнила эксперт, в прошлом ноябре инфляцию «подстегивали» такие факторы, как слабый урожай лета 2024 г. и сильное повышение цен на услуги мобильной связи.
«Мы полагаем, что инфляция в ноябре может составить 0,6−0,7% (м/м), а годовая инфляция продолжит замедляться из-за высокой базы ноября прошлого года и приблизится к 7% (г/г)», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».