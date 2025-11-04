Как избежать мошенничества при покупке билетов на концерты и спектакли

Чтобы уменьшить вероятность столкнуться с мошенничеством, рекомендуется сохранять проверенные интернет-страницы в закладках браузера. Либо пересылать себе важные ссылки по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях — это позволит быстро найти нужный ресурс в момент начала продаж. При переходе к оплате обязательно убедитесь, что соединение защищено: адрес сайта начинается с https://, а в браузере отображается значок закрытого замка.