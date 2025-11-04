Как избежать мошенничества при покупке билетов на концерты и спектакли

Мошенники активно используют человеческий фактор — спешку и эмоциональное напряжение покупателей при оформлении заказов на популярные культурные мероприятия. В такой обстановке пользователи часто проявляют невнимательность и не проверяют достоверность сайта по продаже билетов, что делает их легкой добычей для злоумышленников.
Крупные фестивали обычно анонсируются заранее, поэтому у злоумышленников достаточно времени, чтобы создать качественную копию официального сайта. Поддельные ресурсы могут быть практически неотличимы от оригинала даже для опытных посетителей подобных мероприятий.
Эксперты советуют внимательно проверять интернет-ресурс перед любой оплатой. Официальные организаторы всегда заранее публикуют информацию о партнёрах и точных адресах сайтов, где стартуют продажи билетов. Совершение покупки на сторонних, непроверенных площадках связано с риском финансовых потерь.
Чтобы уменьшить вероятность столкнуться с мошенничеством, рекомендуется сохранять проверенные интернет-страницы в закладках браузера. Либо пересылать себе важные ссылки по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях — это позволит быстро найти нужный ресурс в момент начала продаж. При переходе к оплате обязательно убедитесь, что соединение защищено: адрес сайта начинается с https://, а в браузере отображается значок закрытого замка.
