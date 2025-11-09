Как безопасно купить подержанный смартфон в 2025 году

В сегменте подержанных смартфонов отмечаются случаи продажи поддельных устройств и оригиналов с «региональными» прошивками. Некоторые из них — копии известных брендов, внешне практически неотличимы от оригиналов, но отличаются деталями конструкции и работой программного обеспечения. Появляются также устройства с программным обеспечением, адаптированным для других регионов, где могут быть недоступны отдельные функции. Перед покупкой важно проверить устройство по серийному номеру на официальных ресурсах производителя, а также настаивать на наличии заводской упаковки и документов.