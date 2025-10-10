Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре

Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Голосование продлится до 12:00 14 октября. На основе достопримечательностей, которые наберут большинство голосов, художники Центробанка и Гознака разработают композицию банкноты.
«Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику. В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Для участия в конкурсе, рассказал глава региона, необходимо проголосовать за «Грозный-Сити» на сайте Банка России, сделать четыре скриншота подтверждения голосования со всех платформ («ВКонтакте», «Одноклассники», электронная почта и «Госуслуги») и опубликовать их у себя в социальных сетях с хештегом #ГолосуюЗаЧечню. Кадыров отметил, что победитель будет определён рандомным способом. Конкурс завершится в субботу в 12.00.
«Я призываю всех жителей нашей республики принять активное участие в голосовании и поддержать “Грозный-Сити”! Каждый ваш голос очень важен», — написал Кадыров.