Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин продлил разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до конца 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило еще на год разрешение для компании «Герофарм» на выпуск в России аналога датского препарата от ожирения «Оземпик» без согласия правообладателя, следует из соответствующего распоряжения.

Источник: AP 2024

«В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО “Герофарм” использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании “Ново нордиск”, по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании “Ново нордиск” в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием “Семаглутид”, — говорится в документе.

В декабре 2023 правительство России выдало «Герофарм» принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Соответствующее разрешение также имеют компании «Промомед» и ПСК «Фарма».

Узнать больше по теме
ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью
В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.
Читать дальше