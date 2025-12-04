Кабмин продлил разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до конца 2026 года

«В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО “Герофарм” использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании “Ново нордиск”, по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании “Ново нордиск” в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием “Семаглутид”, — говорится в документе.
В декабре 2023 правительство России выдало «Герофарм» принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Соответствующее разрешение также имеют компании «Промомед» и ПСК «Фарма».