Налоговый вычет по семейным инструментам сбережений увеличится до 1 млн рублей

Так, получить единый налоговый вычет в размере до 500 тыс. рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно.