Кабмин намерен сократить теневой сектор экономики

«Мы видим, что сейчас идет у нас процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе и фонды ОМС, с одной стороны. С другой стороны, правительство Российской Федерации сейчас принимает, уже до высокой степени готовности, решение о снижение уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Силуанов.