Кабмин намерен сократить теневой сектор экономики

«Мы видим, что сейчас идет у нас процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе и фонды ОМС, с одной стороны. С другой стороны, правительство Российской Федерации сейчас принимает, уже до высокой степени готовности, решение о снижение уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Силуанов.
Отвечая на вопросы членов Совета Федерации, министр напомнил, есть «неработающее население», которое, на самом деле, где-то работает, но при этом официально не числится.
«А за него субъекты Российской Федерации платят соответствующие взносы как за неработающих. Нужно побуждать таких людей регистрировать свой бизнес, участвовать в формировании доходов бюджетов и небюджетных фондов и так далее. Здесь в наших планах — работа в части снижения теневого сектора и увеличение категории работающих, которые будут платить отчисления в Фонды обязательного медицинского страхования и в социальные фонды в соответствии с требованием действующего законодательства. Мы по этому пути пока идем», — добавил Силуанов.