Известный алкогольный бренд решил вернуться в Россию

Французский алкогольный конгломерат Pernod Ricard, владеющий компанией Irish Distillers, в 2023 году объявил о прекращении поставок продукции в РФ и закрыл представительство.
Обе заявки на регистрацию товарных знаков подали из Ирландии в мае. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала их в ноябре. Знаки зарегистрированы по одному классу — алкогольные напитки, эссенции и экстракты.
До этого сообщалось, что дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте.
В октябре сообщалось, что компания «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России.