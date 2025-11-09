Ричмонд
Известный алкогольный бренд решил вернуться в Россию

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала в России в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается. Об этом сообщает ТАСС.

Французский алкогольный конгломерат Pernod Ricard, владеющий компанией Irish Distillers, в 2023 году объявил о прекращении поставок продукции в РФ и закрыл представительство.

Обе заявки на регистрацию товарных знаков подали из Ирландии в мае. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала их в ноябре. Знаки зарегистрированы по одному классу — алкогольные напитки, эссенции и экстракты.

До этого сообщалось, что дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте.

В октябре сообщалось, что компания «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России.

