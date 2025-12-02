«Известия»: для самозанятых таксистов введут отдельное регулирование

«Во всем мире они разделены, а у нас [частные перевозчики] сейчас оказались вне правового поля. Внося эти правки, мы даем им возможность зарабатывать легально. Одновременно, новыми нормами — через агрегаторы, мы обеспечим страхование как водителей, так и пассажиров. Это очень важно, потому что таким образом мы повышаем безопасность поездок. А самое главное, чтобы эти люди платили налоги. По нашим подсчетам это в районе 30−49 млрд рублей в год дополнительных доходов бюджета», — сказал он.