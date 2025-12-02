Ричмонд
«Известия»: для самозанятых таксистов введут отдельное регулирование

Депутаты «Единой России» внесут в Госдуму законопроект о введении для самозанятых таксистов отдельного законодательного регулирования. Об этом сообщают «Известия».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как пояснил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, законодательно предлагается отделить профессиональных таксистов от частных перевозчиков, для которых такси — это подработка.

«Во всем мире они разделены, а у нас [частные перевозчики] сейчас оказались вне правового поля. Внося эти правки, мы даем им возможность зарабатывать легально. Одновременно, новыми нормами — через агрегаторы, мы обеспечим страхование как водителей, так и пассажиров. Это очень важно, потому что таким образом мы повышаем безопасность поездок. А самое главное, чтобы эти люди платили налоги. По нашим подсчетам это в районе 30−49 млрд рублей в год дополнительных доходов бюджета», — сказал он.

Как пишут «Известия», законопроект обяжет перевозчиков иметь статус самозанятых и состоять в реестре лиц, занимающихся перевозкой пассажиров на личном транспорте. Процедура простая: чаловек направит свои личные данные и сведения об автомобиле в службу заказа, там проверят все данные и направят далее в уполномоченный орган. Тот и включит человека в реестр.

Кроме того, документ закрепит требования к физлицам-перевозчикам, а также регламентирует условия использования личного автомобиля в качестве такси.

