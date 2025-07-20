Июньская передышка: прекратился ли спад на рынке жилья

Всё это ярко контрастирует с тем, что происходило на рынке в предыдущие месяцы, когда объем сделок неуклонно падал. Согласно данным того же bnMAP.pro, по итогам января — мая в Москве было заключено 23,6 тыс. сделок на первичном рынке жилья — это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Новая Москва просела сильнее — на 12,5%. Города поменьше выглядели еще более депрессивно: например, в Новосибирске падение количества лотов превысило 30%. В некоторых городах, например, Казани, падение покупок было компенсировано ростом цен, так что в денежном выражении (без учета инфляции) рынок даже подрос.