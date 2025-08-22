Источник: ЕК не видит угроз поставкам энергии в ЕС из-за атаки на «Дружбу»

«Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС», — сказал собеседник агентства.