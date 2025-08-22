Ричмонд
Источник: ЕК не видит угроз поставкам энергии в ЕС из-за атаки на «Дружбу»

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод «Дружба», сообщил РИА Новости источник в ЕК.

Источник: © РИА Новости

«Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведём совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС», — сказал собеседник агентства.

Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.