Исследователи предупредили о скором исчезновении кофе, шоколада и вина

Результаты оказались далеки от оптимистичных прогнозов. Несмотря на небольшое уменьшение температуры, климатическая стабильность не восстановилась. Общее улучшение для земледелия зафиксировано только в шести регионах, и, по словам экспертов, этого недостаточно для обеспечения продуктами всей планеты. В других регионах наряду с потеплением появились новые вызовы: нестабильность дождей и повышение влажности оказывают негативное влияние на растения.