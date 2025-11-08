Исследователи предупредили о скором исчезновении кофе, шоколада и вина

Изменение климата уже сказывается на регионах выращивания сельскохозяйственных культур. Повышение средних температур, засухи и непредсказуемость осадков делают урожаи нестабильными. Фермеры сталкиваются не только с падением доходов, но и с риском потери культур, составляющих основу их образа жизни на протяжении десятилетий.
Ученые исследовали один из самых обсуждаемых методов климатической инженерии — стратосферное аэрозольное впрыскивание (САИ). Эта технология подразумевает выброс мелких частиц в верхние слои атмосферы с целью отражения части солнечного света и временного понижения температуры земли. Эффект напоминает естественное охлаждение, наблюдаемое после мощных вулканических извержений.
Исследование охватило 18 ключевых сельскохозяйственных регионов мира: от Южной Америки и Западной Африки до винодельческих районов Европы. Моделирование учитывало климатические показатели на период 2036—2045 годов — температуру, влажность, количество осадков и шансы распространения болезней растений.
Холод — не панацея
Результаты оказались далеки от оптимистичных прогнозов. Несмотря на небольшое уменьшение температуры, климатическая стабильность не восстановилась. Общее улучшение для земледелия зафиксировано только в шести регионах, и, по словам экспертов, этого недостаточно для обеспечения продуктами всей планеты. В других регионах наряду с потеплением появились новые вызовы: нестабильность дождей и повышение влажности оказывают негативное влияние на растения.
«Просто снизить температуру недостаточно. Например, какао действительно выдерживает больше тепла, чем виноград или кофе, но при высокой влажности оно становится уязвимым к грибковым заболеваниям и вредителям. Такие факторы нельзя устранить только охлаждением атмосферы», — объясняет соавтор исследования доктор Ариэль Моррисон.
Ученые подчеркивают, что год от года погодные условия могут существенно различаться, даже при одинаковых сценариях климатического вмешательства. Как следствие, урожайность и уровень доходов фермеров остаются крайне нестабильными.
Стратегии для будущего
По словам Моррисон, применение САИ может предоставить временную паузу лишь отдельным регионам и не решает коренных проблем сельского хозяйства. Значительно больший эффект, по мнению исследователей, дадут инвестиции в устойчивые методы земледелия, создание новых сортов, устойчивых к засухам и болезням, а также международное сотрудничество в области адаптации агропромышленного сектора к изменяющимся климатическим условиям.
