Прошло исследование: сколько нужно зарабатывать для льготного автокредита

Ежемесячный взнос за автомобиль с ДВС может варьироваться от 39,5 до 51,5 тысячи рублей в зависимости от ставки. Шансы на одобрение кредита возрастают, если доход заёмщика составляет от 79 до 103 тысяч рублей, а долговая нагрузка не превышает 50%. Для тех, кто зарабатывает от 132 до 172 тысяч рублей, такой кредит обычно не представляет большой нагрузки, составляя в среднем не более 30% их дохода.