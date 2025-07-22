Прошло исследование: сколько нужно зарабатывать для льготного автокредита

Согласно полученной информации, опубликованной «Известиями», для покупки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 79 тысяч рублей в месяц. Однако для тех, кто рассматривает возможность приобретения электромобиля в рамках льготной программы, требования к доходу значительно выше — от 267 тысяч рублей.
Средний ежемесячный платёж по кредиту на машину с ДВС в разных регионах составляет около 44 тысяч рублей. В случае с электромобилем эта сумма увеличивается до 196 тысяч рублей в месяц. Такие платежи связаны со стандартными условиями кредитования: срок — 4 года, процентная ставка — около 27,6% годовых.
Медианная стоимость автомобиля, приобретаемого по льготной программе, составляет около 1,7 миллиона рублей для моделей с ДВС. Электромобиль обойдётся дороже — около 4,5 миллиона рублей. При этом сумма кредита на бензиновую или дизельную машину с учётом государственной скидки будет варьироваться от 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей в зависимости от категории заёмщика и региона проживания.
Ежемесячный взнос за автомобиль с ДВС может варьироваться от 39,5 до 51,5 тысячи рублей в зависимости от ставки. Шансы на одобрение кредита возрастают, если доход заёмщика составляет от 79 до 103 тысяч рублей, а долговая нагрузка не превышает 50%. Для тех, кто зарабатывает от 132 до 172 тысяч рублей, такой кредит обычно не представляет большой нагрузки, составляя в среднем не более 30% их дохода.
Кредит на электромобиль при стандартных условиях может достигать 3,8 миллиона рублей с ежемесячным платежом в 133,1 тысячи рублей. Чтобы получить одобрение кредита при долговой нагрузке 50%, доход должен быть не менее 267 тысяч рублей.
Чтобы сделать информацию более понятной, исследователи приводят примеры расчётов по популярным моделям.
Например, если вы возьмёте льготный кредит на Lada Granta стоимостью 1,1 миллиона рублей, то ежемесячный платёж составит 30,7 тысячи рублей. Если же вы решите купить Lada Vesta за 1,74 миллиона рублей, то ежемесячный платёж вырастет до 48,2 тысячи рублей. А если вы предпочтёте Lada Niva Legend за 1,14 миллиона рублей, то ежемесячный платёж составит 31,7 тысячи рублей.
Среди электромобилей рассматривается модель Voyah Free, которая производится в России. Кредит на 5,6 миллиона рублей обойдётся в 192,7 тысячи рублей в месяц. Платежи по кредитам на российские Evolute i-Pro и i-Joy будут значительно меньше — 56,3 тысячи и 106,3 тысячи рублей соответственно.