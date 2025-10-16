Исследование показало самый затратный месяц третьего квартала на ЖКХ

По данным Банка Русский Стандарт (есть в распоряжении Финансов Mail) с июля по сентябрь 2025 года средний чек платежа за ЖКУ в онлайн-сервисах составил 3 710 рублей. Показатель снизился относительно II квартала 2025 года, когда средняя сумма платежа была 3 952 рубля.
В исследовании отмечается, что в I квартале 2025 года средний чек платежа за ЖКУ был еще выше: 4 172 рубля.
Такую разницу в счетах за коммуналку аналитики банка объясняют тем, что традиционно на июль-сентябрь выпадает активный сезон отпусков у россиян. «В это время многие уезжают в путешествия и сокращают привычные нормы потребления воды и электричества. Также, в холодное время года, в отличие от теплого, на среднем чеке квитанции за ЖКУ сказывается и отопительный сезон», — отмечается в сообщении.
Есл иговорить про третий квартал, то самый высокий средний чек за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-сервисах банка был отмечен в сентябре — 3 931 рубль.
На втором месте расположился июль — средний чек составил 3 774 рубля.
На третьем месте — август, где средний чек составил 3 763 рубля.
Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате ЖКУ активных пользователей онлайн-сервисами Банка Русский Стандарт в III и II кварталах 2025 года.