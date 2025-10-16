Исследование показало самый затратный месяц третьего квартала на ЖКХ

Такую разницу в счетах за коммуналку аналитики банка объясняют тем, что традиционно на июль-сентябрь выпадает активный сезон отпусков у россиян. «В это время многие уезжают в путешествия и сокращают привычные нормы потребления воды и электричества. Также, в холодное время года, в отличие от теплого, на среднем чеке квитанции за ЖКУ сказывается и отопительный сезон», — отмечается в сообщении.