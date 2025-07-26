Исчезнувшие деньги. Какие на Руси были монеты и куда они пропали

¼ копейки, или полушка
Полушка — самый мелкий номинал денег Российской империи. Полушка — значит «половина». Такое прозвище эта монета получила потому, что весила в два раза меньше, чем серебряная денга. Ее и называли поначалу полуденгой.
Чеканить полушку стали во времена правления Василия I. Но в 1535 году главной русской денежной единицей стала копейка, которая появилась после денежной реформы Елены Глинской. Одну копейку приравняли к четырем полуденгам. Так полушка получила номинал в ¼ копейки.
По легенде, однажды такую полушку выдали в качестве зарплаты самому Петру I.
На соляных промыслах в Тотьме царь решил примерить на себя роль солевара, вытянул из колодца бадью с рассолом и получил за работу медную монету, как обычный работник.
2 копейки, или грош
Знакомое всем выражение «грош цена», которое употребляют, когда хотят показать малую ценность чего-то, появилось благодаря денежному номиналу.
До первой трети XIX века грошем называли двухкопеечную монету из меди, а в 1839 году в ходе денежной реформы грош «удешевился» до полкопейки.
Автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов часто шутил, что знает себе цену и цена эта — грош. В раннем детстве писатель много болел, и родители совершили над ним некий обряд.
Ребенка протянули местному нищему через открытое окно — «продали» за грош вместе с недугом, а потом внесли обратно в дом через дверь. Как позже вспоминали родители Ершова, мальчик после этого действительно выздоровел.
Cоветские 2 копейки, или двушка
Двухкопеечная монета существовала и в Советской России. А после 1961 года двушки даже приобрели в СССР особое значение.
Именно их использовали по всей стране для оплаты звонков с уличных телефонов-автоматов. До появления мобильной связи двушки могли обеспечить горожанам телефонные разговоры вне дома.
В 1993 году на смену советской наличности пришли новые деньги, и двушки были навсегда отменены.
3 копейки, или алтын
Монета в 3 копейки, или алтын (алтынник), как ее еще называли, появилась при царе Алексее Михайловиче, ее чеканили из меди. При Петре I алтын приобрел новые особенности: стал серебряным. Позднее монету к тому же приспособили для неграмотного населения и людей с плохим зрением: номинал легко можно было определить на ощупь — по трем выпуклым точкам.
3 копейки были небольшими деньгами: в конце XVIII века наемный работник питался в среднем на 2 алтына в день.
Пушкинская героиня Маша Миронова из повести «Капитанская дочка», как шутили ее родители, имела небогатое приданое — «частый гребень, да веник, да алтын денег, с чем в баню сходить».
Советские 3 копейки
В СССР 3 копейки стали самой «шипучей» монетой: вплоть до 1991 года уличные автоматы наливали за такую плату стакан газировки с фруктовым сиропом. Чтобы не платить, заводские умельцы вытачивали на станках стальные псевдомонетки, весом и размером напоминающие 3 копейки.
А еще, чтобы бесплатно попить газировки, использовали тонкую металлическую пластинку — ее просовывали до щелчка и вытаскивали уже после того, как автомат наполнял стакан. Или просто сильно били в нужное место сбоку автомата, там иногда даже была нацарапана надпись: «Бить сюда».