Исчезнувшие деньги. Какие на Руси были монеты и куда они пропали

Монета в 3 копейки, или алтын (алтынник), как ее еще называли, появилась при царе Алексее Михайловиче, ее чеканили из меди. При Петре I алтын приобрел новые особенности: стал серебряным. Позднее монету к тому же приспособили для неграмотного населения и людей с плохим зрением: номинал легко можно было определить на ощупь — по трем выпуклым точкам.