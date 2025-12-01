Ирак предложил США разрабатывать крупнейшее месторождение вместо ЛУКОЙЛа

Министерство нефти Ирака начало переговоры с американскими компаниями для передачи одной из них в управление крупнейшего в стране месторождения «Западная Курна — 2», в разработке которого сейчас участвует попавший под санкции США ЛУКОЙЛ, говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).