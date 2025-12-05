Ричмонд
Инвестстратег назвал условие для двузначной инфляции в 2026 году

Рост годовой инфляции в России выше 10% станет возможным только при наступлении кризисных внешних условий. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Инфляция в России в начале 2026 года может получить “подпитку” со стороны эффекта от роста налога на добавленную стоимость — НДС — и удорожания зарубежных валют. Весьма вероятно, что на первом заседании в 2026 году ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Сценарий с возвращением годовой инфляции выше 10% может реализоваться при резком ухудшении внешних условий: глобальной рецессии, новых сильных санкций, обвале мировых цен на нефть», — подчеркнул Бахтин.

Согласно прогнозу Центрального банка, годовая инфляция в России по итогам 2025 года составит 6−7%.

По данным Росстата на 1 декабря 2025 года, этот показатель уже достиг 6,61%. По итогам же 2024 года рост потребительских цен составил 9,52%. Возможность сценария существенного роста инфляции, упомянутого аналитиком, Банк России обозначил в своем документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

