Инвестстратег назвал условие для двузначной инфляции в 2026 году

«Инфляция в России в начале 2026 года может получить “подпитку” со стороны эффекта от роста налога на добавленную стоимость — НДС — и удорожания зарубежных валют. Весьма вероятно, что на первом заседании в 2026 году ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Сценарий с возвращением годовой инфляции выше 10% может реализоваться при резком ухудшении внешних условий: глобальной рецессии, новых сильных санкций, обвале мировых цен на нефть», — подчеркнул Бахтин.
Согласно прогнозу Центрального банка, годовая инфляция в России по итогам 2025 года составит 6−7%.
По данным Росстата на 1 декабря 2025 года, этот показатель уже достиг 6,61%. По итогам же 2024 года рост потребительских цен составил 9,52%. Возможность сценария существенного роста инфляции, упомянутого аналитиком, Банк России обозначил в своем документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы».
