Россиян научили, как создать финансовую подушку к старости

«Если у человека ровно 30 баллов, его пенсия составит примерно ≈ 13 278 рублей в месяц. Теперь сравним это с прожиточным минимумом для пенсионера. В 2025 году в среднем по стране он — 14 133 рубля (в ряде регионов выше). Формальный минимум ИПК не обеспечивает даже прожиточного уровня. Чтобы хотя бы приблизиться к нему, нужно накапливать существенно больше — ориентировочно от 36−40 баллов и выше, и это не предел. Если смотреть на реальность, а не на максимумы, цифры скромные. Учитывая средние зарплаты, нестабильность занятости и частичную “серость” доходов, многие россияне накапливают по 3−6 баллов в год, а не 10. За 30 лет стажа это 90−180 баллов — и это совсем не тот объем, который формирует комфортную пенсию», — подчеркнула Кузнецова.