Россиян научили, как создать финансовую подушку к старости

«Если у человека ровно 30 баллов, его пенсия составит примерно ≈ 13 278 рублей в месяц. Теперь сравним это с прожиточным минимумом для пенсионера. В 2025 году в среднем по стране он — 14 133 рубля (в ряде регионов выше). Формальный минимум ИПК не обеспечивает даже прожиточного уровня. Чтобы хотя бы приблизиться к нему, нужно накапливать существенно больше — ориентировочно от 36−40 баллов и выше, и это не предел. Если смотреть на реальность, а не на максимумы, цифры скромные. Учитывая средние зарплаты, нестабильность занятости и частичную “серость” доходов, многие россияне накапливают по 3−6 баллов в год, а не 10. За 30 лет стажа это 90−180 баллов — и это совсем не тот объем, который формирует комфортную пенсию», — подчеркнула Кузнецова.
Согласно мнению эксперта, минимальные 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимые для получения страховой пенсии, предоставляют лишь базовую государственную поддержку в старости, но не покрывают реальные потребности человека. Для выхода на средний уровень пенсионного обеспечения, который по состоянию на 1 октября 2025 года составляет 25,2 тысячи рублей, требуется накопить не менее 111,8 ИПК.
Она подчеркнула, что достижение финансового спокойствия после 60 лет возможно только через личную финансовую стратегию. Эта стратегия должна быть основана на самостоятельном формировании капитала и создании подушки безопасности, что означает переход от пассивной зависимости от баллов к активным финансовым решениям и планированию собственного будущего.
При этом, например, для женщин 59 лет и мужчин 64 лет, которые выйдут на пенсию в 2026 году, обязательными условиями остаются наличие как минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.
