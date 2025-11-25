Bloomberg: инвесторы выводят миллиарды долларов из криптофондов

По данным издания, оттоки средств из крупных криптофондов происходят на фоне самого значительного падения биткоина с момента кризиса отрасли в 2022 году, когда банкротства достигли апогея после краха биржи FTX. Несмотря на успехи регуляторов в США и за рубежом за последний год, за последние недели рынок резко снизился. Директор LVRG Research Ник Рак отмечает, что массовый вывод средств из IBIT свидетельствует о спаде эйфории, наблюдавшейся в начале года. В пятницу биткоин опускался до 80 553 долларов, однако к понедельнику восстановился до 85 951 доллара, что почти на 19% ниже январских значений.