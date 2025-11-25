Bloomberg: инвесторы выводят миллиарды долларов из криптофондов

По данным издания, оттоки средств из крупных криптофондов происходят на фоне самого значительного падения биткоина с момента кризиса отрасли в 2022 году, когда банкротства достигли апогея после краха биржи FTX. Несмотря на успехи регуляторов в США и за рубежом за последний год, за последние недели рынок резко снизился. Директор LVRG Research Ник Рак отмечает, что массовый вывод средств из IBIT свидетельствует о спаде эйфории, наблюдавшейся в начале года. В пятницу биткоин опускался до 80 553 долларов, однако к понедельнику восстановился до 85 951 доллара, что почти на 19% ниже январских значений.
Значимость ETF для волатильности биткоина растет: запущенные в январе 2024 года спотовые фонды усиливают рыночные колебания. Приток средств ускоряет рост биткоина, отток — его падение. По данным Citi Research, отток каждого миллиарда долларов из ETF снижает цену биткоина примерно на 3,4%. Аналитик Citi Алекс Сондерс считает, что без новых инвестиций в фонды биткоин может завершить год на уровне 82 000 долларов, а фактические миллиардные оттоки повышают шансы на дальнейшее падение.
В пятницу, по информации Bloomberg, биткоин-ETF продемонстрировали рекордный дневной оборот в 11,5 млрд долларов, доля IBIT — 8 млрд, отток за день составил 122 млн долларов. При этом столь крупный объем сделок говорит о наличии суммарного спроса, а отток из IBIT отражает смену предпочтений институциональных инвесторов и сниженный уровень доверия.
Снижение спроса на биткоины и смежные продукты стало частью более широкого ухода инвесторов от рисковых активов: ослабевают спекулятивные направления — от акций искусственного интеллекта до «мем-бумаг». Индекс S&P 500 завершает месяц на минимуме с марта, а корреляция между биткоином и сектором технологий достигла рекордных значений. По мнению Рафаэля Туина из Tikehau Capital, усиление волатильности связано с переоценкой технологий и искусственного интеллекта, что повышает уязвимость таких сегментов, как цифровые активы. Притоки и оттоки в ETF становятся индикаторами интереса инвесторов к риску. На рынке идет консолидация, повышающая чувствительность к изменениям настроений и создающая риск новых потерь для участников, идущих против тренда.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».