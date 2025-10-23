Индия проверит контракты по нефти из России на фоне новых санкций США

Об этом также сообщает собеседник Reuters. По данным агентства, в число индийских госкомпаний, проверяющих документы, входят: Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. Источники Reuters в торговых кругах уточнили, что индийские госкомпании редко покупают российскую нефть напрямую у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, обычно закупки производятся через посредников.
Неназванные высокопоставленные руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов заявили Bloomberg, что новые санкции сделают продолжение поставок российской нефти невозможным.
Вечером 22 октября Минфин США объявил о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и компаний, где этим организациям принадлежит 50% и более. На сворачивание операций с ними Вашингтон дал месяц. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Американский президент Дональд Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня.
США в начале августа объявили о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти. 15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России. Спустя неделю президент США сказал, что Моди пообещал ограничить закупки российского топлива.
Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Требования США к Индии из-за нефти из России там называли фактически угрозами.
Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9−10 млрд. По его словам, ущерб от американских пошлин для Нью-Дели будет таким же.