Индия ответила Трампу на обвинения в покупке нефти у России

Заявление было опубликовано после того, как американский президент Дональд Трамп пригроиз Индии повышением пошлин, так как она не просто покупает российскую нефть, но извлекает прибыль от ее перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, в отношении Индии США хотят ввести тариф в 25%.