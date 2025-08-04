Индия ответила Трампу на обвинения в покупке нефти у России

«Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая, их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — отметило ведомство в сообщении в Х.
Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. «В тот период США активно поощряли такие закупки Индией для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков», — указал МИД Индии.
При этом индийское правительство с помощью таких закупок старается обеспечить «стабильные и доступные цены на энергоносители» для своих потребителей.
Индия отметила, что ЕС продолжает покупать у России энергоносители, удобрения, металлургическую продукцию
«Критика в адрес Индии является необоснованной и несправедливой. Как и любая крупная экономика, Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — заключил МИД страны.
Заявление было опубликовано после того, как американский президент Дональд Трамп пригроиз Индии повышением пошлин, так как она не просто покупает российскую нефть, но извлекает прибыль от ее перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, в отношении Индии США хотят ввести тариф в 25%.
Но за покупку нефти у России индийской стороне может грозить пошлина в 100% и даже в 500% при поставке товаров в США.
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