Индия не давала указаний прекратить закупку нефти из России, пишут СМИ

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявлял, что Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы. По его словам, препоны и препятствия, «которые создаются, они, конечно, актуальны», «будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям». Он напомнил, что министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури говорил, что российская нефть и газ под санкциями не находятся, но создаются препятствия для их транспортировки. Это позволяет искать пути для ее доставки и оплаты, говорил российский дипломат.