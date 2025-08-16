Индекс Мосбиржи упал после встречи Путина и Трампа

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.