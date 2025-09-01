Индекс борща: сколько стоит сварить борщ в Дубае

Сварить борщ в Дубае — совершенно не проблема. В местных магазинах можно найти продукты со всего света, в том числе популярные у жителей России и других стран СНГ: свеклу, творог, кефир, сметану, гречку и так далее.
Как и во всех других городах мира, магазины в Дубае тоже есть весьма разных ценовых категорий. Есть рынки или бюджетные магазины (Viva, например) и есть более дорогие варианты (например, сеть Spinneys).
Для своего исследования мы выбрали один из самых популярных в городе супермаркетов средней ценовой категории — французскую сеть Carrefour. Если сравнивать с российскими сетями, то цены здесь на уровне O"КЕЙ или «Перекрестка».
Для пересчета ориентируемся на курс: 1 дирхам ОАЭ равен примерно 22 рублям.
Итак, начнем с мяса. Варить борщ будем на говядине. В больших супермаркетах можно попросить мясников подобрать вам цельный кусок мяса любой части туши. Но обычно на прилавке есть большой ассортимент мяса уже в нарезанном виде. Для наваристости, возьмем два кусочка оссобуко (это просто голяшка на кости) и порезанное кубиками филе говядины. Получилось около 1 кг мяса.
Цена австралийского оссобуко — 49,99 дирхамов (примерно 1100 рублей) за 1 кг. У нас в дело пошло два куска примерно на 37 дирхамов (808,5 рублей).
Цена филе австралийской говядины в кубиках — 48,99 дирхамов (примерно 1070 рублей) за 1 кг. В борщ у нас пошло 486 г на 23,81 дирхам (520 рублей).
Далее — овощи. Для облегчения процесса свеклу, морковь можно купить уже в натертом виде, а лук уже в нарезанном. Морковь — 3,29 дирхамов (72 рубля) за коробочку 150 г, свекла — 2,29 дирхама (50 рублей) за 150 г. Лук красный кубиками — 3,69 дирхама (80,6 рублей) за 150 г.
Но для чистоты эксперимента и сохранения бюджета возьмем цельные овощи. Оманская свекла — 3,49 дирхамов (76,3 ₽) за 1 кг, австралийская морковь — 4,39 дирхама (95,9 ₽) за 1 кг, испанский репчатый лук — 3,89 дирхамов (85 ₽) за 1 кг.
В итоге на борщ мы взяли 1 свеклу, 2 моркови и две луковицы (в борщ, правда, пошла только одна).
Картофель (сирийский) в ОАЭ продается сейчас за 3,39 дирхамов (74,1 ₽) за 1 кг. Мы взяли 2 крупные картофелины.
Чеснок возьмем уже очищенный. Из всей коробочки использовали только 3 зубчика. Стоимость коробочки очищенного чеснока — 3,49 дирхамов (76,3 рублей) за 100 г. Если брать на развес, то 1 кг неочищенного китайского чеснока стоит 7,19 дирхамов (157 рублей).
Капуста. Выбираем самый небольшой кочан. Стоимость за 1 кг местной капусты (ОАЭ) — 9,99 дирхамов (218,3 ₽).
Далее помидоры. Есть совсем недорогие варианты, но они, конечно, совсем не яркие и не ароматные. Вместо этого можно купить томатную пассату — это перетертые томаты. Цена за упаковку итальянской пассаты (500 г) — 5,99 дирхамов (130,9 рублей). Этой коробки вполне достаточно на борщ, томатную пасту добавлять не будем. Но цены посмотрели — от 1,29 дирхамов (28,2 ₽) за 135 г.
Укроп, соль, лавровый лист не покупали, они обычно есть дома. Вот цены. Пучок укропа — 3,25 дирхамов (71 рублей), лавровый лист — 2,99 дирхама (65,3 рублей) за 15 г (но можно купить меньше в другом отделе на развес), соль — от 3,49 дирхамов (76,3 рублей) за 600 г.
Ну и, конечно, сметана. В супермаркетах есть большой ассортимент знакомых российским покупателям брендов. Но мы выбрали Almarai (бренд из Саудовской Аравии), т. к. она дешевле и очень вкусная — 6,29 дирхамов (137,4 рублей) за 200 г.
Итак, общий чек вышел на 86,96 дирхамов (1900 рублей). Сюда включены и 2 пластиковых пакета на 0,25 дирхамов каждый (5,5 рублей). Но наибольшую часть этой суммы составляет, конечно, стоимость мяса.
1900 рублей — такова стоимость огромной кастрюли наваристого борща, если варить его в Дубае. Пишите в комментариях в телеграм-канале АТОР, дороже или дешевле упомянутые ингредиенты для борща в вашем городе.
Сварить борщ в Дубае стоит столько же, сколько в Анадыре на Чукотке
Кстати, а вы знали, что в России используется такое понятие как «индекс борща»?
Это экономический показатель, представляющий собой среднюю стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления борща, аналогично индексу Биг Мака, который используют для оценки инфляции.
Судя по свежим данным этого индекса, в Москве на борщ для 4 человек уйдет всего 163,5 рублей. А самый дорогой борщ в России будет в Анадыре на Чукотке — там на него придется потратить 472 рубля.
Однако в индексе борща по РФ расчет делается на 4 порции, а вместо говядины идет курица (0,5 кг). В Дубае у нас получилось 8−9 больших порций борща.
То есть для того чтобы уравновесить порции с российским борщевым индексом, сократим вдвое все ингредиенты. Получается 950 рублей за 4−5 порций борща на говядине, сваренного в Дубае. А теперь заменим мясо на курицу. То есть вместо 665 рублей за полкило нашей говядины, получится 186,5 рублей за полкило курицы. Итого: 472 рубля на 4 порции.
Удивительный факт: в достаточно дорогой стране, в ОАЭ, приготовить борщ стоит примерно столько же, сколько и в Анадыре на Чукотке. Но в 2,9 раза дороже, чем в Москве.
