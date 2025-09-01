Индекс борща: сколько стоит сварить борщ в Дубае

Далее помидоры. Есть совсем недорогие варианты, но они, конечно, совсем не яркие и не ароматные. Вместо этого можно купить томатную пассату — это перетертые томаты. Цена за упаковку итальянской пассаты (500 г) — 5,99 дирхамов (130,9 рублей). Этой коробки вполне достаточно на борщ, томатную пасту добавлять не будем. Но цены посмотрели — от 1,29 дирхамов (28,2 ₽) за 135 г.