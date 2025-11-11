Ричмонд
Импорт СПГ в материковый Китай достиг годового пика за неделю

С 3 по 9 ноября глобальные закупки СПГ снизились на 1% по сравнению с предыдущей неделей и составили 8,6 млн тонн. Ввоз СПГ в материковый Китай прибавил около 0,7 млн тонн, обновив максимум с конца декабря 2024 года после трёхнедельного минимума. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в тот же период импорт в Северо-Западной Европе и Италии вырос на эквивалент двух стандартных грузов, достигнув 32-недельного максимума.

В Северо-Восточной Азии динамика была смешанной. Южная Корея нарастила закупки почти на 0,2 млн тонн, тогда как Япония и Тайвань сократили импорт суммарно почти на 0,3 млн тонн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

