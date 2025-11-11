Импорт СПГ в материковый Китай достиг годового пика за неделю

С 3 по 9 ноября глобальные закупки СПГ снизились на 1% по сравнению с предыдущей неделей и составили 8,6 млн тонн. Ввоз СПГ в материковый Китай прибавил около 0,7 млн тонн, обновив максимум с конца декабря 2024 года после трёхнедельного минимума. Об этом пишет Bloomberg.