Импорт СПГ в материковый Китай достиг годового пика за неделю

По данным издания, в тот же период импорт в Северо-Западной Европе и Италии вырос на эквивалент двух стандартных грузов, достигнув 32-недельного максимума.
В Северо-Восточной Азии динамика была смешанной. Южная Корея нарастила закупки почти на 0,2 млн тонн, тогда как Япония и Тайвань сократили импорт суммарно почти на 0,3 млн тонн.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Узнать больше по теме
Группа компаний «ПИК»: один из лидеров в сфере строительства в 2025 году
«Первая ипотечная компания», основанная в 1994 году, выросла в лидера отрасли девелопмента. Сегодня Группа компаний «ПИК» занимает второе место по объемам строящегося жилья в России. Расскажем о финансовых показателях холдинга.Читать дальше