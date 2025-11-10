Илон Маск спрогнозировал отмену денег

Бизнесмен заявил: «Возможно, в будущем денег вообще не будет. Или их станут измерять в ваттах — например, сколько энергии можно выработать в пересчёте на электричество».
По мнению Маска, в новой концепции генерация электричества станет ключевым показателем ценности, а стоимость будет рассчитываться исходя из объема доступной энергии.
