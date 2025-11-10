Ричмонд
Илон Маск спрогнозировал отмену денег

Илон Маск на встрече акционеров Tesla допустил, что будущие модели оценки стоимости могут базироваться на показателе выработки электроэнергии, измеряемом в ваттах.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Бизнесмен заявил: «Возможно, в будущем денег вообще не будет. Или их станут измерять в ваттах — например, сколько энергии можно выработать в пересчёте на электричество».

По мнению Маска, в новой концепции генерация электричества станет ключевым показателем ценности, а стоимость будет рассчитываться исходя из объема доступной энергии.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

