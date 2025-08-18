Игроки на Мосбирже поставили на рост доллара после переговоров с США

Вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) на старте торгов на Мосбирже в понедельник, 18 августа, подорожал на максимуме на 0,64%, до ₽80,53. Для сравнения, ЦБ установил официальный курс доллара на понедельник на уровне ₽80,0224.
В то же время сентябрьский фьючерс на доллар (Si) вырос на старте торгов на 0,29%, до ₽81 465 — то есть игроки срочного рынка ставят на то, что в сентябре курс американской валюты будет на уровне ₽81,465.
К 09:08 мск вечный фьючерс на доллар откатился к ₽80,48 (+0,57% к закрытию торгов в пятницу), а сентябрьский контракт — к ₽81,412 (+0,22%).
Участники торгов отыгрывают итоги саммита России и США на Аляске. В выходные с валютными фьючерсами нельзя совершать сделки, хотя Мосбиржа и запустила торги на срочном рынке в эти дни. Кроме того, рынки находятся в ожидании переговоров в Вашингтоне: президент США Дональд Трамп 18 августа примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров.
Вечный фьючерс не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является аналогом спотового инструмента.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль рискует вновь ослабнуть из-за расширения риск-премии. Он отмечает, что в конце июля иностранные валюты вышли из продолжительного боковика и сильно укрепились, а потом резко откатились и вернулись на исходные значения. Сейчас, полагает Зельцер, может начаться вторая волна восстановления курсов.
«Вшитая в курс нацвалюты геополитическая риск-премия на низком уровне, а финансовые власти решили отменить обязательный возврат и продажу валютной выручки. Когда ставки фондирования станут еще ниже (12 сентября ожидаем вновь снижение ставки на 200 б.п.), экспортерам не нужно будет продавать такие большие объемы валюты», — объясняет Михаил Зельцер причины возможного ослабления рубля.
В БКС в среднесрочной перспективе ожидают курс рубля на уровне ₽85−90 за доллар.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что валютный рынок будет чутко реагировать на любые заявления по Украине. «Рубль может получить поддержку при подтверждении готовности к переговорам, но отсутствие конкретики будет удерживать его в диапазоне», — считает он.
В «Цифра брокер» не исключают повышенной волатильности на валютном рынке на фоне геополитики. По оценке аналитика брокера Дмитрия Вишневского, диапазон колебаний рубля может заметно возрасти до уровней ₽75−85 за доллар. «Тем не менее вне зависимости от исхода переговоров мы не ожидаем изменений конъюнктуры для российской валюты в моменте — блокировки счетов не будут сняты, санкционные ограничения также продолжат оказывать влияние на курс рубля», — добавил он.