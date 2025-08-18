Игроки на Мосбирже поставили на рост доллара после переговоров с США

В «Цифра брокер» не исключают повышенной волатильности на валютном рынке на фоне геополитики. По оценке аналитика брокера Дмитрия Вишневского, диапазон колебаний рубля может заметно возрасти до уровней ₽75−85 за доллар. «Тем не менее вне зависимости от исхода переговоров мы не ожидаем изменений конъюнктуры для российской валюты в моменте — блокировки счетов не будут сняты, санкционные ограничения также продолжат оказывать влияние на курс рубля», — добавил он.