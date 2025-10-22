Игра на удержание: банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Некоторые банки объявляют о повышении процентов по отдельным рублевым вкладам. Например, ВТБ поднял ставку по годовым депозитам на 1,5 процентных пункта — до 15% годовых. В Московском кредитном банке ставки по нескольким вкладам выросли на 0,2−0,8 п.п. Абсолют Банк повысил ставки на сроках шесть, девять и двенадцать месяцев на 0,25 п.п., до 13,5−15% годовых. Банк «Дом.РФ» поднял максимальную ставку по вкладу «Мой дом» до 17% годовых.