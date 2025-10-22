Игра на удержание: банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Вслед за ключевой ставкой уже с конца лета вниз двинулись и ставки по депозитам. Однако в октябре привычная логика событий была нарушена новым трендом. Ряд российских банков начал, наоборот, повышать ставки по вкладам в рублях. Чем обусловлена эта стратегия и чем руководствуются кредитные организации, предлагая вкладчикам повышенную доходность, выясняли «Известия».
Предлагают больше
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась ниже 16% еще в первой декаде августа, это произошло впервые более чем за год. В предыдущий раз на этом уровне средняя максимальная ставка находилась во второй декаде июня 2024-го.
Максимальная «стрижка» депозитных процентов случилась в последний месяц лета, когда регулятор 25 июля «ослабил ключ» сразу на 200 базисных пунктов, до 18%. Вклады активно дешевели: так банкиры реагировали на дезинфляционные факторы, рассчитывая на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, отмечает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Сдержанные ожидания
Однако в сентябре вопреки консенсус-прогнозу аналитиков рынка ЦБ пошел по консервативному сценарию и снизил ключевую ставку (КС) лишь на 100 б.п., до 17%. Это нашло отражение и в замедлении динамики снижения ставок по вкладам.
Так, по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде октября незначительно снизилась (на 0,09 п.п.) и составила 15,46% годовых.
Некоторые банки объявляют о повышении процентов по отдельным рублевым вкладам. Например, ВТБ поднял ставку по годовым депозитам на 1,5 процентных пункта — до 15% годовых. В Московском кредитном банке ставки по нескольким вкладам выросли на 0,2−0,8 п.п. Абсолют Банк повысил ставки на сроках шесть, девять и двенадцать месяцев на 0,25 п.п., до 13,5−15% годовых. Банк «Дом.РФ» поднял максимальную ставку по вкладу «Мой дом» до 17% годовых.
Это, скорее, осознание банками того, что ЦБ РФ не планировал и не планирует сейчас активное снижение номинальной ключевой ставки. ЦБ не меняет свои оценки, не меняет свою риторику, несмотря на усиливающиеся опасения рынка и давление со стороны крупного бизнеса в пользу смягчения денежно-кредитных условий, отмечает аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин.
Привлечь и удержать
Сами игроки связывают готовность предлагать повышенную доходность по депозитам скорее с внутренними потребностями кредитных организаций, нежели с возможной динамикой ключевой ставки в конце 2025 года.
Повышенные ставки — это в первую очередь инструмент конкурентной борьбы. Банки могут активно привлекать средства для финансирования конкретных проектов или выполнения планов по кредитному портфелю, указывает Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».
С целью удержать клиентов, чьи вклады подходят к концу в ближайшее время, они стремятся предложить более выгодные условия, чем конкуренты на рынке, указывает Алексей Гусев, старший аналитик «Свой Банк».
Вдобавок традиционно осенью деловая активность растет и борьба банков за ликвидность обостряется. К тому же регулятор устанавливает для банков обязательные нормативы ликвидности, которые те обязаны соблюсти.
Повышение ставок — это прямой и наиболее эффективный инструмент для привлечения новых клиентов в период, когда граждане и компании планируют свои финансы на конец года, указывает Роман Карнеев, директор по продукту НПФ «Газфонд пенсионные накопления».
Вклады населения являются надежной и предсказуемой основой пассивной базы банка, позволяя ему уверенно планировать свою кредитную политику, уточняет аналитик.
Самые выгодные
Наконец, банки стремятся сохранить достаточную сумму вкладов. Как поясняет Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru, в последние месяцы максимальные ставки предлагались по договорам на 1−3 месяца. И постоянное перезаключение договоров начинает отталкивать россиян от использования срочных депозитов для сохранения своих накоплений, особенно на фоне снижающейся доходности.
Тем не менее и сейчас самые выгодные депозиты — это те, чья ставка привязана к ключевой ставке Банка России, а не является фиксированной на весь срок, обращают внимание аналитики. Такие предложения позволяют вкладчику получить выгоду в случае, если регулятор все-таки примет решение о повышении ключевой ставки в будущем, уточняет Алексей Виноградов.
— Наиболее выгодные условия сейчас предлагают краткосрочные вклады — на 3−4 месяца. Поскольку в среднесрочной перспективе рынок ожидает ее дальнейшего снижения, вклады от шести месяцев и до нескольких лет сегодня предлагают более низкие ставки, чем короткие продукты, — добавляет Алексей Гусев.
Для долгосрочных накоплений неплохой альтернативой становится Программа долгосрочных сбережений. Как уточняют в НПФ «Газфонд пенсионные накопления», даже если вступить в программу и сделать взнос в конце года, на всю внесенную сумму будет распределен инвестиционный доход, который негосударственный пенсионный фонд (НПФ) заработал с самого начала года.