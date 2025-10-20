Игра на опережения: зачем банки поднимают ставки при планах ЦБ на снижение

С начала октября на рынке розничных вкладов наблюдается оживление: ВТБ увеличил доходность по широкой линейке продуктов: ставка по годовым депозитам выросла сразу на 1,5 процентных пункта и теперь достигает 15% годовых. Яндекс-банк предлагает еще более привлекательные условия — трехмесячные вклады с доходностью 16%. Московский кредитный банк также не остался в стороне: его максимальная ставка по закрытым депозитам на шесть и 12 месяцев поднялась до 15,7%. Повышение выглядит парадоксально, учитывая, что в последние месяцы большинство банков последовательно снижали доходность своих продуктов вслед за понижением ключевой ставки ЦБ.
Зачем банки это делают?
Эксперты отмечают, что повышение ставок далеко не всегда связано с решениями Центробанка. У банков могут быть и внутренние мотивы для таких действий.
Первая причина — необходимость сдержать отток вкладчиков. После периода максимальных ставок в конце 2024 года, когда доходность по депозитам в ряде банков превышала 22%, во многих из них клиенты стали закрывать депозиты по мере их окончания, не продлевая на новых, менее выгодных условиях.
Повышение ставки по всей линейке депозитных продуктов или отдельным вкладам обеспечивает их привлекательность для удержания действующих клиентов и привлечения новых вкладчиков. При снижении нормативов ликвидности банку может потребоваться быстро получить дополнительное внешнее фондирование, которое как раз и обеспечивается привлечением новых вкладов с привлекательными условиями по повышенной процентной ставке.
Во-вторых, банк может столкнуться с временным снижением норм ЦБ по уровню ликвидности. В этом случае повышение депозитных ставок становится инструментом для срочного привлечения дополнительных средств (фондирования). Быстрое вливание новых денег помогает не только стабилизировать баланс, но и подготовиться к новым кредитным операциям. Наиболее быстрый способ сделать это — предложить рыночный депозит с доходностью выше средней.
И, наконец, рост ставок может быть связан с ожиданием крупных сделок с высокой доходностью. Если у банка намечается проект, требующий значительного объема собственных или привлеченных средств, повышение ставок по вкладам становится эффективным способом собрать нужное количество денег со своих клиентов.
Ожидания действий ЦБ и инфляция
На первый взгляд, повышение ставок выглядит нелогичным шагом в контексте заявлений ЦБ. Однако в последние недели рынок скорректировал свои ожидания. Если в начале сентября аналитики ожидали снижения ключевой ставки к концу года до 14−15%, то к середине октября рынок пересмотрел прогноз: большинство аналитиков теперь исходят из вероятности сохранения ставки на уровне 17% до конца года, а снижение — не ранее первого квартала 2026-го.
Мы считаем, что ЦБ, как и на прошлом сентябрьском заседании, будет выбирать между сохранением ставки 17% и снижением ставки на 100 б.п., до 16%. Банк России сохранит жесткую риторику и нейтральный сигнал («дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий»). (…) и на следующем заседании 19 декабря снова сохранит ключевую ставку 17%.
Причина еще и в том, что инфляция ускоряется, а инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются повышенными. Прирост потребительских цен превышает 5% в годовом выражении, что заставляет участников рынка пересматривать сценарии смягчения политики в сторону более осторожных действий со стороны Центробанка. Таким образом, текущие действия банков можно рассматривать как реакцию на изменившийся рыночный фон.
Банки, повышая ставки, реагируют на эту переоценку, стараясь закрепить долгосрочные ресурсы до возможного возобновления снижения ключевой ставки, а также сохранить привлекательность депозитов для клиентов, открывших вклады в период высоких ставок.
Стабилизация или временный всплеск?
Можно ли считать повышение ставок по вкладам предвестником обратного движения ключевой ставки? Вероятнее всего, нет.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на площадке «Финополис-2025» подчеркнула, что «пространство для снижения ключевой ставки сохраняется». Таким образом, действия отдельных банков нельзя воспринимать как сигнал к росту ставки. Это скорее тактическое решение, продиктованное необходимостью удержания ликвидности и конкурентной борьбы за клиентов.
Если ЦБ действительно пойдет на снижение ставки в конце года, нынешние щедрые предложения по депозитам могут оказаться краткосрочными. После 24 октября, в случае мягкого решения регулятора, большинство банков пересмотрит ставки в сторону понижения. Однако, если инфляция продолжит ускоряться, а рост потребительских цен останется выше 5%, Банк России, вероятно, воздержится от снижения ставки до конца года. В этом случае повышенные процентные ставки по вкладам могут сохраниться на рынке дольше — как минимум до первого квартала 2026 года, когда, по прогнозам, цикл снижения ключевой ставки возобновится.
Отдельные эксперты связывают повышение депозитных ставок с укреплением рубля в последние недели. Однако прямой связи между этими процессами нет. Движение валютного курса в текущих условиях определяется, прежде всего, внешнеторговыми действиями и динамикой экспорта, тогда как решение банков по ставкам — результат внутренних балансовых соображений. Даже если укрепление рубля повлияет на поведение клиентов, влияние этого фактора на решения по процентам остается минимальным.
Перспективы такого решения
По мере снижения инфляционных рисков и стабилизации экономической активности Банк России, вероятно, вернется к снижению ключевой ставки в первом квартале 2026 года. В то же время ускорение инфляции, рост налоговой нагрузки с января и дефицит на рынке труда формируют риски увеличения инфляции. Это может заставить ЦБ придерживаться осторожной политики и сохранять ставку на текущем уровне до конца года.
Увеличение ставки НДС, равно как и повышение акцизов на ряд товаров, реализованное в текущем году, относятся к проинфляционным факторам, что также повлияет на решение регулятора по ключевой ставке. Однако нельзя исключать и такую ситуацию, при которой для решения одновременно двух задач: поддержания сбалансированного экономического роста и замедления темпов инфляции — регулятор на ближайшем заседании оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 17%).
Таким образом, повышение ставок по вкладам, которое мы сейчас наблюдаем — скорее всего, не отражение паники и не предвестник нового витка ужесточения монетарной политики ЦБ, а, скорее всего, рациональный шаг, который исходит из внутренних потребностей банков и конкурентной борьбой за ликвидность.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».