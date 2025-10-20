Игра на опережения: зачем банки поднимают ставки при планах ЦБ на снижение

Если ЦБ действительно пойдет на снижение ставки в конце года, нынешние щедрые предложения по депозитам могут оказаться краткосрочными. После 24 октября, в случае мягкого решения регулятора, большинство банков пересмотрит ставки в сторону понижения. Однако, если инфляция продолжит ускоряться, а рост потребительских цен останется выше 5%, Банк России, вероятно, воздержится от снижения ставки до конца года. В этом случае повышенные процентные ставки по вкладам могут сохраниться на рынке дольше — как минимум до первого квартала 2026 года, когда, по прогнозам, цикл снижения ключевой ставки возобновится.