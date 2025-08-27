Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы: вот в чем причина

Музыканта Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы из-за долгов на сумму в 570 тысяч рублей, пишет сайт «Страсти».

Источник: Газета.Ру

По информации издания, согласно открытым источникам ООО «ДЖАЗ-ОРКЕСТР ИГОРЯ БУТМАНА» задолжало ФССП более 570 тысяч рублей. В отношении компании возбуждено пять исполнительных производств, а самая крупная задолженность появилась в мае 2025 года. Тогда суд постановил взыскать с оркестра 565 тысяч рублей, отмечает сайт.

Сам артист пока никак не комментировал появившуюся в сети информацию о задолженностях.

Между тем, в реестр неплательщиков алиментов попал актер из сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. Его задолженность составляет более 502 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, исполнительное производство в отношении актера было возбуждено еще в 2020 году. У артиста и его экс-супруги есть двое общих детей.

Узнать больше по теме
ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью
В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.
Читать дальше