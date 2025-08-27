Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы: вот в чем причина

По информации издания, согласно открытым источникам ООО «ДЖАЗ-ОРКЕСТР ИГОРЯ БУТМАНА» задолжало ФССП более 570 тысяч рублей. В отношении компании возбуждено пять исполнительных производств, а самая крупная задолженность появилась в мае 2025 года. Тогда суд постановил взыскать с оркестра 565 тысяч рублей, отмечает сайт.
Сам артист пока никак не комментировал появившуюся в сети информацию о задолженностях.
Между тем, в реестр неплательщиков алиментов попал актер из сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. Его задолженность составляет более 502 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, исполнительное производство в отношении актера было возбуждено еще в 2020 году. У артиста и его экс-супруги есть двое общих детей.