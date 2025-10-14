Hyundai в России зарегистрировал новый бренд Mocean

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai через свое российское юридическое лицо ООО «Хендэ Мотор СНГ» зарегистрировал в России новый бренд Mocean. Компания подавала заявку на регистрацию в августе 2024 года, а сам бренд был официально зарегистрирован 8 октября 2025 года. Исключительное право на этот товарный знак будет действовать до августа 2034 года. Согласно документам, бренд может использоваться для широкого спектра услуг, включая техническое обслуживание транспорта, тюнинг, чистку, мойку и ремонт автомобилей.