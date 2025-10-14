Hyundai в России зарегистрировал новый бренд Mocean

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai через свое российское юридическое лицо ООО «Хендэ Мотор СНГ» зарегистрировал в России новый бренд Mocean. Компания подавала заявку на регистрацию в августе 2024 года, а сам бренд был официально зарегистрирован 8 октября 2025 года. Исключительное право на этот товарный знак будет действовать до августа 2034 года. Согласно документам, бренд может использоваться для широкого спектра услуг, включая техническое обслуживание транспорта, тюнинг, чистку, мойку и ремонт автомобилей.
Как сообщили РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, бренд Mocean уже представлен в ряде европейских стран, где он используется для сервиса долгосрочной аренды новых или подержанных электрических автомобилей. По данным Rusprofile, финансовые показатели ООО «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2024 года составили 6,5 миллиарда рублей выручки и 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли.
«После одобрения заявки транспорт доставляют клиенту домой, также машину можно забрать у местного дилера Hyundai. В ежемесячную абонентскую плату включены страховка, дорожный налог, услуги эвакуатора, техническое обслуживание и ремонт в авторизованных центрах. Зарядка осуществляется за счет клиента. Автомобиль можно менять каждые шесть месяцев», — объяснили в сервисе.
Отдельно отмечается, что материнская компания Hyundai Motor в конце 2023 года объявила о продаже своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», которое является материнской компанией ООО «АГР». Данная сделка была закрыта в начале 2024 года, однако Hyundai сохранила за собой возможность выкупить завод обратно в течение двух лет с момента продажи.
