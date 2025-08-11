Ричмонд
Хуснуллин: обеспеченность россиян жильем ниже самых отсталых стран Европы

Обеспеченность жильем в РФ составляет примерно 30 квадратных метров на человека, что ниже показателей ряда стран Восточной Европы, сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. По его словам, в 800 городах России за последние пять лет не было построено ни одного многоквартирного дома.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Правительство России

«У нас обеспеченность жильем, при всех наших героических усилиях и рекордных объемах ввода, всего около 30 кв. м на человека. Для понимания: в Восточной Европе 35 кв. м — и это в самых отсталых странах. В прогрессивных странах, которые давно стройкой занимаются, 45−50 кв. м на человека, в Америке — свыше 60 кв. м, в Китае — 41 кв. м», — подчеркнул вице-премьер в интервью газете «Ведомости».

Хуснуллин оценил выдачи ипотеки и сделал вывод, что люди стараются улучшить жилищные условия, обменять жилье меньшей площади на более просторное. По словам вице-премьера, это является важнейшим демографическим вопросом, поскольку «молодая семья, если ей жить негде, детей рожать не будет».

Он также сообщил, что уровень просрочки по ипотеке на сегодняшний день составляет только 0,7% — «это один из самых надежных финансовых инструментов».

«По автокредитам просрочка более 6%, по потребительским кредитам, по-моему, 10−20%. Тем более при первоначальном взносе 20% на ипотеку какие у нас риски? Поэтому, на мой взгляд, излишне ее ограничивать не надо. Надо, наоборот, поддерживать, новые механизмы включать. Человеку сложно сегодня купить квартиру при такой стоимости за свои деньги без ипотеки», — отметил вице-премьер. Он также констатировал, что «в 800 городах последние пять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, а где-то — последние десять лет».

Марат Хуснуллин сообщил, что в ряде городов с низкой стоимостью недвижимости проживают молодые семьи, что стало причиной обсуждения возможного предоставления льготной ипотеки на вторичное жилье в данных населенных пунктах. Однако, как отметил вице-премьер, существует риск, связанный с возрастом жилищного фонда — многие дома были построены более полувека назад и могут стать аварийными к завершению срока выплаты ипотеки. В связи с этим принято решение, поддержанное президентом РФ, включить в программу льготной ипотеки только дома, возраст которых не превышает 20 лет. Исключения возможны лишь в случаях, если отсутствуют перспективы дополнительного строительства жилья в конкретном городе.

На данный момент проводится мониторинг эффективности этого механизма. Согласно оценке Хуснуллина, данная инициатива не приведет к массовому росту выданных ипотечных кредитов и будет носить точечный характер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

