Хуснуллин: обеспеченность россиян жильем ниже самых отсталых стран Европы

«По автокредитам просрочка более 6%, по потребительским кредитам, по-моему, 10−20%. Тем более при первоначальном взносе 20% на ипотеку какие у нас риски? Поэтому, на мой взгляд, излишне ее ограничивать не надо. Надо, наоборот, поддерживать, новые механизмы включать. Человеку сложно сегодня купить квартиру при такой стоимости за свои деньги без ипотеки», — отметил вице-премьер. Он также констатировал, что «в 800 городах последние пять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, а где-то — последние десять лет».